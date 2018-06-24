قرار مهم من التموين بشأن تكاليف النقل وأثرها على أسعار السلع

محمد مجدياتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي جهات النقل على إقرار نسبة علاوة الوقود في فئات نولون النقل الحالية للسلع الغذائية والمواد البترولية، باعتماد علاوة وقود تمثل 15% في فئات نولون النقل الحالية، لمقابلة أثر زيادة أسعار الوقود على فئات النقل.وأعلن ال

محمد مجدي

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي جهات النقل على إقرار نسبة علاوة الوقود في فئات نولون النقل الحالية للسلع الغذائية والمواد البترولية، باعتماد علاوة وقود تمثل 15% في فئات نولون النقل الحالية، لمقابلة أثر زيادة أسعار الوقود على فئات النقل.

وأعلن المصيلحي في بيان صحفي منذ قليل، أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على إقرار هذه العلاوة فى نولون نقل كافة السلع التموينية التى تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أي زيادة في أسعار السلع المدعمة والخبز.

وشدد المصيلحي، على عدم تحميل المنتج النهائى والمستهلك أي زيادات في أسعار المنتح النهائي مع ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.

عقد اليوم اجتماع برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ورؤساء شعبة النقل بالاتحاد ورئيس الشركة القابضة للنقل البرى ورئيس الجمعية العامة للنقل البرى وممثلى شركات النقل القطاع الخاص والمسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع، وذلك لمناقشة الأثر الناتج عن تحريك أسعار الوقود على نولون النقل للسلع الغذائية .