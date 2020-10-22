قرار من وزير النقل بنزع ملكية أراض وعقارات لتوسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية

بناء على قرار مجلس الوزاء الصادر بخصوص نزع الملكية باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة.

أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 482 لسنة 2020، بنزع ملكية العقارات والأراضي لصالح توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية .

ونشرت جريدة الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الوزير، الذي جاء في مادتين أولها ينص على نزع ملكية أرض وعقارات الصادر بشانها قرار مجلس الوزراء رقم 1233 لسنة 2018.

وأوضح أن نزع الملكية لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية باعتباره من أعمال المنفعة العامة.

وأرفق القرار رسما تخطيطا للقرار وبيانات تكشف الغرض المقرر لها بشأن التوسعة.

ونصت المادة على العمل بالقرار اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره.