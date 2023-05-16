قرار من وزير الداخلية بتخصيص سيارات محكوم بمصادرتها لإدارة مكافحة تهريب المخدرات

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، قرارًا بتخصيص سيارات محكوم بمصادرتها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالها في مواجهة عمليات تهريب المخدرات، ونشر اليوم في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر برقم 107 لسنة 2023.

وحمل قرار وزير الداخلية رقم (923) لسنة 2023، بشأن تخصيص السيارات المحكوم بمصادرتها لأعمال مكافحة تهريب المخدرات.

وجاء في نص قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، قرار:

مادة 1 من القرار: تخصص السيارات المحكوم بمصادرتها إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعمالها في مواجهة عمليات تهريب المخدرات وهي:

1- السيارة رقم (س ف و 6347) ماركة أودى Q7 موديل 2010، والمحكوم بمصادرتها في القضية رقم 31911 لسنة 2016 ج أبوكبير، والمفيدة برقم 2070 لسنة 2016 كلي الزقازيق.

2- السيارة رقم (ط ج ب 9579)، ماركة ايسوزو td موديل 2007، والمحكوم بمصادرتها في القضية رقم 2924 لسنة 2019 ج الجناين، والمفيدة برقم 1082 لسنة 2019 كلي السويس.

3- السيارة رقم ( س ع ه 289) ماركة ميتسوبيشي موديل 2018، والمحكوم بمصادرتها في القضية رقم 2924 لسنة 2019 ج الجناين، والمفيدة برقم 1082 لسنة 2019 كلي السويس.

4-السيارة رقم (ط س ع 9566) ماركة بي إم دبليو 525 موديل 2007، والمحكوم بمصادرتها في القضية رقم 4919 لسنة 2020 ج فيصل، والمفيدة برقم 1244 لسنة 2020 كلي السويس.

5- السيارة رقم (ط س و 2155)، ماركة كيا سيراتو موديل 2012، والمحكوم بمصادرتها في القضية رقم 6931 لسنة 2020 ج فيصل، والمقيدة برقم 1395 لسنة 2028 كلي السويس.

6-السيارة رقم (ع ه ص 9374)، ماركة هيونداي توسان موديل 2017، والمحكوم بمصادرتها في القضية رقم 16004 لسنة 2020 ج منشأة القناطر، والمقيدة برقم 4425 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة.

مادة 2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.