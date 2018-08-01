قرار من وزير التموين بشأن إضافة المواليد الجدد

اقتصاد وأسواق قرار من وزير التموين بشأن إضافة المواليد الجددمحمد مجدي أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 19 بشأن إضافة المواليد الجدد. وتنشر المال صورة القرار الوزاري. 8:48 م, الأربعاء, 1 أغسطس 18 8:48 م, الأربعاء, 1 أغسطس 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر محمد مجدي أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 19 بشأن إضافة المواليد الجدد. وتنشر المال صورة القرار الوزاري. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر