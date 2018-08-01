اقتصاد وأسواق

قرار من وزير التموين بشأن إضافة المواليد الجدد

محمد مجدي أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 19 بشأن إضافة المواليد الجدد. وتنشر المال صورة القرار الوزاري.
8:48 م, الأربعاء, 1 أغسطس 18 8:48 م, الأربعاء, 1 أغسطس 18

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محمد مجدي 

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 19 بشأن إضافة المواليد الجدد.

 وتنشر المال صورة القرار الوزاري.

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