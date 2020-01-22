سيـــاســة

قرار من رئيس الوزراء بتحديد الإجازة الرسمية احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام
صفية حمدي 8:38 م, الأربعاء, 22 يناير 20 8:38 م, الأربعاء, 22 يناير 20

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة.

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بقلم صفية حمدي

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