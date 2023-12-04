قرار من النيابة العامة بشأن المتهم المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور

قررت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم ويدعى مهند. أ 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت التحريات هوية المتهم في الحادث الذي أدى الى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر، أن قائد السيارة الأخرى فنان تشكيلي وجرى التحفظ عليه بعدما تبين عدم إصابته وسيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.واصطدمت سيارة الفنان التشكيلي بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور من الخلف ما أدى لاصطدامها بالرصيف وإصابة الفنان وزوجته بعدة إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى إلا أن الفنان أصيب بتوقف عضلة القلب أثناء محاولة إسعافه بينما تبين إصابة زوجته بعدة إصابات.

كتبت نجوى عبد العزيز