قرار منع الميكروفونات فى المساجد.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى:

“90 دقيقة” يناقش قرار منع الميكروفانات فى المساجد

يقدم برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور مناظرة بين الشيخ نشأت زارع كبير أئمة بوزارة الأوقاف، والشيخ أحمد سليم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف حول قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمنع الميكروفونات فى المساجد.



امتحانات الثانوية العامة فى “الحياة اليوم”

يستضيف برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة فى السابعة مساءً، الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويدور النقاش حول جدول وامتحانات الثانوية العام، الحلقة تقديم تامر أمين.





رئيس النادى الإسماعيلى فى “ملعب الشاطر”

يحل المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ضيوفاً على برنامج “ملعب الشاطر” الذي يقدمه الإعلامي والكابتن إسلام الشاطر في الحادية عشرة مساءً على الهواء مباشرة على قناة المحور الفضائية، حيث يتحدث عثمان وكتيبة مجلس الإدارة عن العديد من الأمور التي تهم الشارع الكروي بمدينة الإسماعيلية.



يسرا محنوش فى “عائشة” على التاسعة التونسية

فى آخر حلقات هذا الموسم من برنامج “عائشة”، الذى يعرض على شاشة القناة التاسعة التونسية، تحل اليوم السبت المطربة يسرا محنوش نجمة “ذا فويس” ضيفة على الإعلامية التونسية عائشة عثمان فى العاشرة مساء.





وتتحدث يسرا عن بداياتها مع الفن منذ الطفولة، خاصة أنها ولدت فى عائلة فنية فالأب هو الشاعر التونسى المعروف حبيب المحنوش، والأم هى الفنانة هزار، وعن علاقتها بالنجم كاظم الساهر، الذى قدم لها يد العون فى مشوارها الفنى.



هنا الزاهد فى “ثلاثة فى واحد”

يستضيف برنامج “ثلاثة فى واحد” على قناة فى الثامنة مساءً الفنانة هنا الزاهد، وتتحدث هنا عن أعمالها الفنية وأعمالها القادمة، البرنامج تقديم شيماء سيف.