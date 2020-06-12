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«قرار عاجل».. «الوطنية للصحافة» تحقق مع رئيس تحرير روزاليوسف بتهمة الإساءة للكنيسة

بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة
المال - خاص 12:49 ص, السبت, 13 يونيو 20 12:49 ص, السبت, 13 يونيو 20

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قررت الهيئة الوطنية للصحافة، في إجراء عاجل، إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد المقبل بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظاً على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.

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بقلم المال - خاص

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