نقل وملاحة

قرار رئاسي يتيح لوزير المالية ضمان رحلات مصر للطيران إلى روسيا (مستند)

اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائـه
المال - خاص 12:54 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22 12:54 ص, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بقانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات روسيا ، التي تشن حربا ضد أوكرانيا منذ قبل شهرين.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة مصر بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من / وإلى مطارات روسيا روسيا الاتحادية ، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل العادية أو نتيجة أخطار الحروب والاختطاف .

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و يسرى الضمان المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة اعتبارا مـن تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عامين أو لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإنهائـه لتوافر التغطية التأمينية اللازمة قبل انقضاء هذه المدة . وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية . المادة الثانية)

ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

. وزير المالية يضمن رحلات مصر للطيران إلى روسيا في حالة وقوع حوادث تنزيل
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