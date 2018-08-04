قرار حكومي يدرس تقليص أيام عمل الموظفين يثير جدلا برلمانيا

نواب يستبعدون عرض القرار خلال دور الانعقاد القادم للبرلمان وكيل موازنة النواب عن القرار : "غير مقتنع به" و"الجوهرى" يؤكد :لا يجوز تطبيقه مع الهيئات والوزرات الخدمية ياسمين فوازاستبعد نواب بالبرلمان طرح قرار حكومة المهندس مصطفي مدبولي بشأن تقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى

نواب يستبعدون عرض القرار خلال دور الانعقاد القادم للبرلمان

وكيل موازنة النواب عن القرار : “غير مقتنع به”

و”الجوهرى” يؤكد :لا يجوز تطبيقه مع الهيئات والوزرات الخدمية

ياسمين فواز

استبعد نواب بالبرلمان طرح قرار حكومة المهندس مصطفي مدبولي بشأن تقليص عدد أيام عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، كخطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى علي مجلس النواب في دورته القادمة قبل الشروع في تنفيذه.

ويتضمن القرار الصادر عن وزارة التخطيط تكليفاً أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى صالح عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإحدى الجهات السيادية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ومن تراه اللجنة مناسباً من المختصين والأكاديميين لإنجاز عملها، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الحكومية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بمهام العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.

وكشف القرار الذى حمل رقم 1145 لسنة 2018، أن «مدبولى» كلف رئيس «التنظيم والإدارة» بموافاته بنتيجة أعمال اللجنة المشكلة، ومقترحاتها للتطبيق وآلياته، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، فى ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وقانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤.

** قرار إداري





من جانبه ،أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن القرار السابق لن يعرض علي المجلس باعتباره قرارا إداريا، موضحا أنه من حق النواب مطالبة الحكومة بتوضيحه داخل المجلس.

وأشار الجوهرى في تصريحاته لـ”المال إلى أن القرار المشار إليه يبدو في ظاهره جيد لكونه يمنح فرصه للموظف في الحصول علي فرصه عمل اخرى داخل القطاع الخاص لزيادة دخله وتقليل نفقاته و استغلال مزيد الوقت داخل أسرته إلا أن التخوف الحقيقي من وجود أمور أخرى داخل القرار غير معلنة قد ينتج عنها مشكلات عدة.

ولفت إلى أن المقترحات التي يشملها القرار لا يجوز تطبيقها في كافة الهيئات والوزارات ،خاصة وأن بعضها يعاني من التكدس ويحتاج إلى أيام عمل إضافية كالسجل المدنى و الشهر العقارى و البنوك و غيرها.

ونوه عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى سهولة تطبيق القرار مع وزارات السياحة والبيئة والاثار والتنمية الإدارية والشباب.

وشدد على ضرورة إجراء دراسة مستفيضة للهيئات والوزارات التي سيشملها القرار مع الابتعاد عن الخدمية والسيادية منها، وتجنب تحميل المواطن ثمن تخفيض ايام العمل في هيئات مثل الجمارك علي سبيل المثال.

وطالب عمرو الجوهرى أن يشمل القرار تطبيق مقترحيين معا هما عمل الموظف على نظام الشفتات، إضافة إلى تكثيف العمل بالجهات المعنية طوال 4 أيام في الأسبوع لخفض الإنفاق وتوفير استهلاك الطاقة، وتخفيف الضغط المرورى على شوارع القاهرة

وتابع :”يجب تشديد الرقابة من قبل الحكومة عقب تنفيذ قرارها لضمان الحصول علي النتيجة المرجوة منه واتخاذ إجراءات تعسفية حال التقصير او الإخلال به “.

وكشفت مصادر داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن إدارة البحوث التابعة للجهاز، تعكف على الانتهاء من دراسة شاملة لتخفيض أيام العمل فى الأسبوع لنحو 5.6 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة الذى يضم 816 جهة ومصلحة حكومية.

وقالت المصادر إنه تم الرجوع لآراء عدد من الخبراء فى قطاع الخدمة المدنية بالجهاز وعلم النفس والاجتماع وخبراء التنمية البشرية، لافتة إلى أن الدراسة تتضمن 4 مقترحات، ينص المقترح الأول على تقسيم ساعات العمل فى اليوم الواحد بنظام «الشيفتات» والورديات، بحيث يستمر العمل طوال اليوم فى المصالح الحكومية، بينما يخفّض المقترح الثانى ساعات العمل فى اليوم، لتنتهى فترة العمل الرسمية الساعة الثانية ظهراً بدلاً من الثالثة عصراً، مقابل إلغاء إجازة يوم السبت.

** قرار غير مقنع





من ناحيته، اندهش النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من القرار ،مؤكدا عدم عرضه علي المجلس ،قائلا :”اتعجب من هذا القرار وغير مقتنع به”.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن المقياس الحقيقي لنجاح أو فشل القرار هو الإجابة على سؤال هل سبق وتم تطبيق هذه التجربة في أي دولة في العالم؟ وهل ظروف هذه الدولة متشابهة مع الأوضاع داخل مصر ؟ وإلى أى مدى أثبتت التجربة نجاحها حتى نسعي لتطبيقها داخليا؟!

ويتضمن المقترح الثالث تخفيض أيام العمل مع تقسيمها على ورديتين، كل وردية ثلاثة أيام، وتكون ساعات العمل فى اليوم 10 ساعات تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهى فى السادسة مساء، ليستمر العمل طوال أيام الأسبوع، بينما نص المقترح الرابع على خفض عدد أيام العمل، لتكون 4 أيام فقط، تبدأ الأحد وتنتهى الأربعاء، وتضاف ساعة لمواعيد العمل الحالية، لينتهى العمل الرسمى الساعة الرابعة يومياً، على أن تكون الإجازات الأسبوعية الرسمية ثلاثة أيام، هى الخميس والجمعة والسبت.