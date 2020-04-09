استثمار

قرار جمهوري بـ تخصيص أراض لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني

أصدر السيسي أيضًا قرارًا رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان بناحية شمال الغردقة
المال - خاص 1:13 م, الخميس, 9 أبريل 20 1:13 م, الخميس, 9 أبريل 20

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بـ تخصيص أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها.

وهذه المحافظات هي: قنا والوادي الجديد وشمال سيناء والأقصر، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أصدر السيسي أيضًا قرارًا رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان بناحية شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

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بقلم المال - خاص

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