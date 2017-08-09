قرار جمهوري بضم 6 آلاف فدان لـ15 مايو

بدور إبراهيم صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم (390 لسنة 2017)، والذي نص على الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6099.6 فدان، تعادل 25623392 م2، من الأراضي المملوكة للدولة، منها مساحة 4014.5 فدان نقلاً من الأراضي ا

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم (390 لسنة 2017)، والذي نص على الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6099.6 فدان، تعادل 25623392 م2، من الأراضي المملوكة للدولة، منها مساحة 4014.5 فدان نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو.

وقال مدبولى: نص القرار أيضاً على أن تُضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المخطط التفصيلي للمشروع نسبة 10 % من مساحة الـ4014.5 فدان، مرفقة، تخصص لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بدون مقابل.

وأكد وزير الإسكان أن قرار ضم الأراضى الجديدة لمدينة 15 مايو، سيحل مشكلة عدد كبير من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى بـ15 مايو وحلوان، الذين كان مقررا تحويلهم لمدينة 6 أكتوبر، نظرًا لتأخر أولوياتهم فى الحصول على الوحدات لعدم توافر الأراضى اللازمة لبناء وحدات لجميع من تنطبق عليهم الشروط، ويبلغ إجمالى عدد الوحدات التى كانت متوافرة بمدينة 15 مايو نحو 13 ألف وحدة، بينما من انطبقت عليهم الشروط 28 ألف حاجز، ولم تكن هناك أراض متوافرة بالمدينة للبناء لهم عليها، وفى حلوان بلغ عدد من انطبقت عليهم الشروط 9 آلاف حاجز، بينما تم وقف البناء على الأراضى التى أتاحتها محافظة القاهرة للبناء عليها بحلوان، لاعتراض مرصد حلوان، نظرًا للأمراض التى يمكن أن تصيب السكان فى حالة البناء بهذه المنطقة القريبة من المرصد.

وشدد الوزير على أنه تم إصدار تعليمات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبدء تنفيذ وحدات تكفى للحاجزين جميعهم بالتوسعات الجديدة على الفور، وعلى من تأخر ترتيب أولوياتهم الانتظار لحين الانتهاء من التنفيذ، وعدم التحويل، أما من يريد تسلم الوحدة بسرعة فعليه التحويل لـ6 أكتوبر.

وأكد مدبولى حرص الوزارة علي تحقيق رغبات المتقدمين للحجز والمنطبق عليهم الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي والحصول على وحداتهم، وفى الوقت نفسه تنفيذ تكليفات الرئيس باستيعاب جميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، ولكن واجهتنا عقبة توافر الأراضى المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة لجميع الحاجزين فى بعض المناطق، وتواصلنا مع المحافظين أكثر من مرة، ولم يتم توفير الأراضى اللازمة لاستيعاب كل الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، وبالتالى تم فتح باب التحويل فى بعض المناطق لتوفير وحدات سكنية للجميع.