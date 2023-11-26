قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 550 لسنة 2023 بتعيين طارق محمد بدوي الخولي نائبًا المحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، اعتباراً من 27 نوفمبر 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار. الجمهوري بتجديد تعيين رامي أحمد عادل أبو النجا نائبًا لمحافط البنك المركزي لمدة عام، اعتباراً من التاريخ سابق الذكر.

ويمتلك طارق الخولي خبرة مصرفية تفوق 35 عامًا، حيث انضم للقطاع المصرفي في عام 1982، وكان مسؤولًا للصرف الأجنبي في البنك العربي، ثم انضم لميد بنك كمدير عام قطاع المخاطر، ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرفية العربية .