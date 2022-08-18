قرار جمهوري بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر، بعدما اعتذر عن منصبه.

ويشغل حسن عبد الله حاليا رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي وشغل سابقا العديد من المناصب منها منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في “البنك العربي الإفريقي الدولي”

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.