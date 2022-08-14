قرار جمهوري بتعيين اللواء أ.ح محمود فؤاد عبد القادر قائدًا للقوات الجوية (السيرة الذاتية)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائداً للقوات الجوية خلفا للفريق محمد عباس حلمي.
يشار إلى أن الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية السابق، تم تعيينه بمنصب وزير الطيران المدنى في التشكيل الوزاري الجديد، الذي يشمل 13 حقيبة وزارية، وأعلن مجلس النواب الموافقة عليه خلال جلسته العامة المنعقدة أمس.
السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد
الاسم: لواء طيار أركان حرب / محمود فـؤاد محمد عبد الجوادالرتبة: لواء طيار أركان حرب السلاح: قوات جويةتاريخ الميلاد: 1966/03/19تاريخ التخرج: 1987/06/30الكلية: الكلية الجويةتاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 2017/01/01
المؤهلات العسكرية
– بكالوريوس الطيـران والعلـوم العسكريـة- فرقة قادة أسراب جـوية- ماجستـير العلوم العسكربة أح عام- دورة تأهيل وإعداد لوظائف التمثيل العسكرى- زمالة كلية الحرب العليا / أكاديمية ناصر العسكرية
المناصب القيادية الرئيسية
– تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية حتى قائد القوات الجوية