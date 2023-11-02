قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء رئيسا لجامعة عين شمس

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.

يذكر أن وزير التعليم العالي أعلن أمس صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية على النحو التالي:

– د. إلهامي علي عبدالعزيز ترابيس، رئيسًا لجامعة دمنهور.

– د. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم، نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

– د. طارق مصطفى محمد غلوش نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

– د. محمد حسين رفعت السركي، عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.

– د. منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا.

– د. أمجد جمال إبراهيم السيد، عميدًا لكلية الآداب جامعة بنها.