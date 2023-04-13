‏قرار جمهوري بتعديل السقف الائتماني للاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ليصبح 6 مليارات دولار‏

نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر الخميس ، القرار الجمهوري القاضي بتعديل السقف الائتماني للاتفاقية الإطارية مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ليصبح 6 مليارات دولار‏ بدلا من 3 مليارات

وحمل القرار الجمهوري الجديد رقم 299 لسنة 2023 الموافقة على تعديل الاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بتعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليصبح 6 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.

وجاء في القرار الجمهوري الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30 /1 /2018، الذى تضمن تعديل السقف الائتمانى للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار بدلًا من 3 مليارات دولار أمريكى، الموقع فى شرم الشيخ خلال يونيو 2022، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.