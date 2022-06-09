قرار جمهوري بالموافقة على منحة سويدية بمبلغ 5 ملايين كرونة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري بالموافقة على منحة سويدية لتنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة الكبرى.

وجاءت الاتفاقية بناء على رقم رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدى بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية.

ونجحت الحكومة المصرية – ممثلة فى وزارة التعاون الدولى – فى الاتفاق مع أحد شركاء التنمية الأوربيين وهو الصندوق السويدي الدولى لتوفير منحة لصالح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانيةمن أجل تمويل تكلفة الخدمات الاستشارية اللازمة، لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أوتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة الكبرى.

ويمثل خط الحافلات السريعة الذي يربط بين مدينة السادس من أكتوبر ومحافظة الجيزة نقلة نوعية متطورة في سبيل الاعتماد على وسائل النقل الحضري التي تخفف من التكدس المروري، كما تتميز تلك الحافلات بكونها من وسائل النقل الجماعى السريعة والمريحة والمناسبة من حيث التكلفة، كما تعد تلك الحافلات من أكثر وسائل النقل حفاظاً على البيئة.