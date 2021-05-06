قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية منحة المساعدة الأمريكية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 697 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.

ونص القرار على زيادة المبالغ الواردة باتفاقية المنحة مائة وواحد مليون وواحد وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وسبعون دولاراً أمريكياً، إلى مائة وسبعة وعشرون مليوناً وخمسمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وواحد وأربعون دولاراً أمريكياً.