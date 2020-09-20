قرار جمهوري بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد القوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد قرار رقم 553 لسنة 2020 بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2020.

وبحسب “أ ش أ” تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن الرئيس السيسي كان قد استقبل أمس جان كابونجو، مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي سلمه رسالة من الرئيس “تشيسكيدي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.