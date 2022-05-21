قرار جديد من «مترو الأنفاق» يخص حركة قطارات الخط الأول

أعلنت الشركة المصرية لإدارة و تشغيل مترو الأنفاق عن تهدئة حركة القطارات بين محطتى حدائق حلوان و وادى حوف بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة اعتبارا من صباح اليوم السبت 21 مايو ولمدة 10 أيام، نظرا لتمرير ماسورة مياه أسفل السكة بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.

و تقدمت الشركة بالإعتذار لجمهور ركاب الخط الأول عن التأخيرات الخارجة عن ارادة الشركة وتهدئة حركة القطارات فى هذه المنطقة إلى سرعة 8 كم / س، وتؤكد الشركة فى بيانها على أن الأعمال في هذه المنطقة ستجرى على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها فى أسرع وقت.

ومن جانبه، ناشد أحمد عبدالهادى بكير المتحدث الرسمي للشركة جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن إحترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو .

وتقدمت جميع قيادات الشركة والعاملين بها بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مستخدمى خطوط المترو لتفهمكم أسباب تهدئة القطارات فى هذه المنطقة متمنيين لمصرنا الغالية دوام التقدم والإزدهار والتطوير المستمر .