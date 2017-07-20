قرار تنفيذي لاحتساب الخصومات الضريبية على الرواتب

مها أبو ودنأصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قرارًا تنفيذيًّا لاحتساب الخصومات الضريبية على الرواتب، فى ضوء التعديلات التشريعية التى دخلت على شرائح ضريبة الدخل، الشهر الماضى، وقضت بمنح خصومات ضريبية على الشرائح بنسبة تتراوح بين 5 و80% بحسب الشريحة.ونصّت التعليمات التى حصلت (المال) على

مها أبو ودن

أصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قرارًا تنفيذيًّا لاحتساب الخصومات الضريبية على الرواتب، فى ضوء التعديلات التشريعية التى دخلت على شرائح ضريبة الدخل، الشهر الماضى، وقضت بمنح خصومات ضريبية على الشرائح بنسبة تتراوح بين 5 و80% بحسب الشريحة.





ونصّت التعليمات التى حصلت (المال) على نسخة منها، والموقَّعة بتاريخ اليوم 20 يوليو، على أن طريقة احتساب الخصم الضريبى تتم من خلال عدد من الإجراءات، من بينها احتساب صافى الدخل، ثم احتساب قيمة الضريبة عليه، ثم احتساب قيمة الخصم، ثم تقدير قيمة الفارق بين الضريبة والخصم، وعلى أساسه يتم احتساب قيمة الضريبة التى سيتم اقتطاعها من الراتب.

واشتمل القرار على جداول توضيحية تحدد أمثلة لصافى دخول تقع فى كل الشرائح الضريبية الخمس، وما سيتم احتسابه عليها من خصم ضريبى.

يُشار إلى أن التعديلات التى دخلت على قانون ضريبة الدخل، شملت زيادة حد الإعفاء الضريبى للرواتب من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، كما حددت خصمًا ضريبيًّا بنسبة 80% من الشريحة الأولى، والتى تقع بين 7200 جنيه و30 ألف جنيه، وخصمًا ضريبيًّا بنسبة 40% على الشريحة الثانية، والتى تقع فيها الرواتب بين 30 ألف جنيه وواحد، وبين 45 ألف جنيه، و5% على الرواتب من الشريحة الرابعة التى تقع بين 45 ألف جنيه وواحد، وحتى 200 ألف جنيه، بينما حرمت الشريحة الخامسة التى تزيد رواتبها على 200 ألف جنيه من الخصومات الضريبية.

وتعد رواتب شهر يوليو الحالي هى أولى رواتب يتم صرفها بموجب نظام الائتمان الضريبى أو نظام الخصم الضريبى الذى طبقته وزارة المالية للمرة الأولى ضمن حزمة إصلاحات ضريبية قام بها عمرو الجارحى، وزير المالية، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والغرض من تطبيق هذا النظام بحسب ما ذكره عمرو المنير، زيادة رواتب شرائح محدودى الدخل وتحقيق العدالة الضريبية من خلال نظام ضريبى أكثر تصاعدية.

وبحسب المنير أيضًا تتكلف الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، مقابل هذه الحزمة من الخصومات الضريبية.

وننشر فيما يلى صورة من نص القرار: