قرار تقليص فترة إيقاف الأسهم فى عيون خبراء سوق المال

❐ السعيد: يساهم فى الحد من التداعيات السلبية على التداولات ❐ خليفة: يعزز معدلات السيولة بالسوقمنى عبدالبارىيرى خبراء أن قرار إدارة البورصة تقليص زمن إيقاف التداول المؤقت بواقع 15 دقيقة من شأنه تحسين معدلات التداول بالسوق، بما يساهم فى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، كما أنه قد يكون مؤشرا لإلغاء مزيد

❐ السعيد: يساهم فى الحد من التداعيات السلبية على التداولات

❐ خليفة: يعزز معدلات السيولة بالسوق

منى عبدالبارى

يرى خبراء أن قرار إدارة البورصة تقليص زمن إيقاف التداول المؤقت بواقع 15 دقيقة من شأنه تحسين معدلات التداول بالسوق، بما يساهم فى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، كما أنه قد يكون مؤشرا لإلغاء مزيد من الإجراءات الاحترازية التى بدأ تطبيقها عقب ثورة يناير 2011، وانعكست سلبًا على أداء السوق.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بتقليص زمن إيقاف التداول المؤقت على الورقة المالية خلال الجلسة نتيجة التغير السعرى إلى 15 دقيقة بدلاً من 30، على أن يسرى تطبيق القرار بدءًا من جلسة تداول الثلاثاء 12 سبتمبر 2017.

كما وفرت الهيئة المرونة لإدارة البورصة بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى وهو 15 دقيقة والأقصى وهو 30 دقيقة وفقاً لظروف السوق.

وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فى بيان صحفى، إن البورصة قامت بدراسة التجارب الدولية والتى أظهرت ثلاثة عناصر أساسية، هى أن زمن إيقاف التداول يتباين من سوق لأخرى ويتراوح ما بين دقيقتين وخمس عشرة دقيقة، وأن آلية إيقاف التداول تختلف من سوق لأخرى، ولا تعتمد فقط على التغير السعرى للورقة، وأن هناك أسواقا لا تقوم بإيقاف التداول إلا إذا ظل السعر متجاوزاً للحد الأقصى للتغير المسوح به لفترة زمنية محددة مثل دقيقتين أو أكثر.

وأرجع فريد هذا القرار إلى خفض زمن الإيقاف لضمان استمرارية التعاملات وسرعة التنفيذات من قبل المستثمرين، فى ظل التقدم الكبير فى وسائل الاتصال وانتقال المعلومات فى فترات زمنية أقل بكثير مقارنة بفترة التسعينيات.

ولفت فريد إلى أن استمرار انتهاج البورصة المصرية تعليق التداول فى حالات التغيرات السعرية لضمان استقرار الأسواق فى حالات التغييرات الفجائية غير المتوقعة للأسعار.

وقال إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن هذا القرار قد يساهم فى تحسن حركة التداولات والتى تضررت بشدة من تطبيق ضريبة الدمغة، فضلا عن أنه قد يحد من تداعيات هذه الضريبة على أحجام التداولات.

وأثرت ضريبة الدمغة على عمليات التداول فى نفس الجلسة «t+0»، لتدفعها للتراجع بنسب تصل إلى 50 %، نتيجة ارتفاع التكلفة على المستثمرين الأفراد، المستحوذين على 70 % من تداولات السوق، كما تعرضت صناديق الاستثمار لعمليات استرداد من العملاء، والمؤسسات.

وتابع السعيد الذى يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هذا القرار قد يفتح الباب لإلغاء مزيد من القرارات الاحترازية التى تم تطبيقها عقب أحداث يناير 2011، بينها إيقاف التداولات بالسوق ككل لمدة نصف ساعة، حال ارتفاع أو انخفاض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة أكثر من 5 %، ورفع حد إيقاف التعاملات على الأسهم عند ارتفاعها أو انخفاضها بنسبة 20 % كما فى السابق بدلا من 10 % حاليا.

ووصف محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» للاستثمارات المالية، بـ«الإيجابى»، خاصة أن عملية وقف التداولات تؤثر سلبا على تحركات طرفى السوق «البائع والمشترى».

وتابع: إن الهدف من وقف التداول هو إعلام المستثمر بالأحداث الجوهرية لدى الشركة والإعلان عنها، ما يساعد المستثمر على اتخاذ القرار.

وتوقع ماهر توجه إدارة البورصة الفترة المقبلة إلى إجراء مزيد من التيسيرات لتخفيف قيود التداول الفترة المقبلة، بما يضمن عدم وجود تلاعبات بالسوق.

ورجح ماهر أن يحد القرار من تداعيات ضريبة الدمغة على السوق وأحجام التداولات، وإن كانت بنسبة ليست كبيرة.

وقال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن القرار من شأنه زيادة معدلات السيولة فى السوق لمساهمته بتسريع وتيرة التعاملات مع تنفيذ القرار.

ويرى خليفة أن إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة، كما كان قبل تطبيق القرار، غير ملائم، لا سيما أن فترة التداول اليومية 4.5 ساعة فقط.

وتوقع خليفة مزيدًا من التسهيلات من خلال إلغاء إجراءات احترازية أخرى الفترة المقبلة، معولا فى توقعاته على تحركات الإدارة الجديدة للبورصة، ووزيرة الاستثمار سحر نصر لتنشيط البورصة، ورفع تنافسيتها.

ويرى خليفة أن توقيت القرار يشير بقوة إلى استهدافه الحد من التداعيات السلبية لضريبة الدمغة على التداولات، واستبعد أن يكون للقرار أى تداعيات سلبية على السوق فى الأوقات التى تشهد فيها بعض الجلسات تراجعات لعدد كبير من الأسهم.