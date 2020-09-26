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قرار تأديبي لمساعد شرطة تجاوز مع سائق ارتكب مخالفة سير بالغربية

بسبب عدم ضبط النفس.
أماني عوض 1:07 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20 1:07 ص, الأحد, 27 سبتمبر 20

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قررت وزارة الداخلية، اتخاذ قرارًا تأديبيًا تجاه مساعد شرطة بمحافظة الغربية، وذلك بسبب عدم ضبط النفس تجاه سائق ارتكب مخالفة سير عكس الاتجاه، رغم خطأ وتجاوز السائق.

بدأت الواقعة، أثناء تنظيم مساعد شرطة من قوة إدارة مرور الغربية، لحركة الطريق بمنطقة أسفل كوبري الاستاد بمدينة طنطا، تلاحظ له سير أحد قائدي سيارات الأجرة “ميكروباص” عكس الاتجاه.

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كما لاحظ أنه يحمل الركاب بالمخالفة لخط السير، وأثناء مطالبة قائدها بتراخيص السيارة تعدى عليه بالسب والشتم.

وعلى إثر ذلك تعدى مساعد الشرطة على قائد السيارة، واتضح حمل قائدها لإيصال سحب منتهي المدة لرخصتي “القيادة – التسيير ” لمخالفته خط السير والتحميل من داخل المدينة.

واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، وبادرت الداخلية باتخاذ قرار تأديبي نجو مساعد الشرطة لعدم ضبط النفس رغم خطأ وتجاوز السائق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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