قرار بوقف إنشاء شركات سياحية جديدة مؤقتا «لعدم حاجة البلاد إليها»

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارا لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، يقضي بوقف إنشاء شركات سياحية جديدة بصفة مؤقتة.

ونص القرار على ما يلي : يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة، لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة، وذلك اعتبارا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2021.

وكانت إيرادات السياحة في مصر قد بلغت نحو 10.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021-2022.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن إيرادات السياحة في مصر سجلت 4.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو بلغت 43.5%.