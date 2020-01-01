قرار بمد عمل موظفي الشهر العقاري 3 ساعات إضافية بداية من اليوم (مستند)

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارًا يقضي بمد العمل في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بدءا من اليوم الأربعاء، في جميع أنحاء الجمهورية، وفي كل أيام الأسبوع.

القرار اشتمل على عدد من المواد، ونشر في منشور داخلي خاص بالوزارة ليبين آلية التنفيذ ومن ينطبق عليهم القرار من الموظفين ، وجاء نص القرار كالآتي:

“بعد الاطلاع على نصوص اللوائح والقوانين وقرارات وزراء العدل السابقين، تعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، قترة إضافية ثانية مدتها ثلاث ساعات من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع صيفا وشتاءً ، مقابل خمسة وسبعين جنيها للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيها للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخميسن جنيها لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين عن اليوم الواحد، ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار إليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى وذلك لمن يرغب منهم الاستمرار في العمل بالفترة الإضافية الثانية”.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1_1_2020، وعلى رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تنفيذه.

وكانت مشاكل المواطنين فى مكاتب الشهر العقارى قد أثارت غضب المواطنين نتيجة الروتين والبيروقراطية ، وامتدت المناقشات الى مجلس النواب الذى وجه اتتقادات شديدة للجهاز بعد أن هدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، باستجواب وزير العدل، ومنتقدا عدم تعامل الحكومة مع ملف الشهر العقاري بجدية، رغم تكرار شكاوي المواطنين من التعامل معه، مطالبا بفصله عن وزارة العدل ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما.

ولوح رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة مؤخرا، وأثناء مناقشة أحد البيانات العاجلة بشأن أوضاع الشهر العقاري بالإسكندرية، بتفعيل استجواب وزير العدل بشأن إشكاليات هذه المصلحة على مستوى محافظات مصر.

وأشار عبد العال إلى تعرض المواطنين داخل الشهر العقاري لابتزاز، مرجحا تسبب تلك المصلحة في عدم تسجيل 95% من عقارات مصر.

وأضاف أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة، والحكومة أيضا، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن أسلوب التعامل مع الشهر العقاري يدفع المواطنين للعزوف عن التسجيل، وأن كل المحامين يشتكون من هذا الأمر .

رئيس البرلمان يلوح باستجواب وزير العدل

وقال عبد العال:”سأعمل علي تفعيل الاستجواب لوزير العدل في هذا الملف إذا لم يتم تقديم حلول ورؤى لهذا الوضع السيئ”.

وناشد الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقل تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم تتقدم فعلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.

95% من العقارات غير مسجلة في مصر

وتابع عبد العال: “لو كل عقار تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95% من العقارات غير مسجلة والموظف الذي يعقد الأمور يرتكب جريمة”.

وأضاف: “للأسف الشهر العقاري تابع لوزارة العدل وأنا لم أرى ذلك فى أي دولة، ومش فاهم يعني إيه، ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل”.

فيما اتفق النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، مع رأي رئيس البرلمان، مؤكدا أن ما يحدث بالشهر العقاري ابتزاز واضح ولا يجوز الصمت عليه خاصة أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين حيث وصل التوكيل لأسعار مبالغ فيها نتيجة هذا الابتزاز.

برلمانى: المواطنون يتم ابتزاهم بشكل عيني ومادي

ولفت السجيني إلى أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثة وقديمة، متسائلا :”احنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم ابتزاهم بشكل عيني ومادي من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الآوان أن نبسط الإجراءات ونميكن تلك الخدمات بناء على رؤية كاملة”.

من جانبه، أكد النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الشهر العقاري وهو أمر يخالف هذا الحديث، مطالبا بوقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.