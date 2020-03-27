قرار بغلق جميع شواطئ الإسكندرية بداية من الغد

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليمات واضحة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطيء الإسكندرية أمام الجمهور إعتبارا من صباح باكر ، عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الاجازة للخروج إلى الشواطيء، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطيء الإسكندرية.

يأتى ذلك حرصًا على سلامة المواطنين ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت اليوم عن عدد من الإجراءات ضمن حملتها لمتابعة الشوارع والتأكد من تنفيذ الخطوات الوقائية من فيروس كورونا.

وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، إنه في إطار استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، قام حي وسط أمس الخميس بدفع حملة صباحية مكبرة بشوارع الحي.

و أضافت أن الحملة توجهت إلي شوارع السلطان حسين وبنى العباس و الفراعنة و المنارة.

وأشارت إلى أنه خلال الحملة تم التحفظ على عدد من عربات الطعام المتنقلة، وإزالة سوق عشوائية أمام سور المنارة، بالإضافة إلى رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها.