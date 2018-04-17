قرار برلماني باستدعاء 3 وزراء ومحافظ بسب المصانع المتعثرة

ياسمين فوازقررت لجنة القوي العاملة برئاسة محمد وهب الله استدعاء وزراء القوي العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال بالإضافة الى محافظ السويس من أجل مناقشة طلب إحاطة وبيان عاجل تقدم به النائب عبد الحميد كمال لإيجاد حل لمشاكل المصانع المتعثرة بالسويس وحماية العمال وصرف مستحقاتهم المتأخرة والتى تسبب فى مشا

ياسمين فواز

قررت لجنة القوي العاملة برئاسة محمد وهب الله استدعاء وزراء القوي العاملة والاستثمار وقطاع الأعمال بالإضافة الى محافظ السويس من أجل مناقشة طلب إحاطة وبيان عاجل تقدم به النائب عبد الحميد كمال لإيجاد حل لمشاكل المصانع المتعثرة بالسويس وحماية العمال وصرف مستحقاتهم المتأخرة والتى تسبب فى مشاكل اجتماعية وأسرية ضخمة لآلالف العمال وأسرهم.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة القوي العاملة طلب الاحاطة والبيان العاجل أمس بمجلس النواب بحضور ممثلي وزارة القوي العاملة، حيث تم تحديد جلسة أخرى لاستكمال المناقشة بحضور الوزراء .

وطالب النائب خلال الجلسة ضرورة وضع حل نهائي لمشاكل الشركات المتعثرة وعلاقات العمل التى أدت إلى زيادة وارتفاع نسب البطالة وأدت إلى أوضاع اجتماعية سيئة جدا بالسويس ، فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق وحدوث مشاكل إنسانية لآلاف من أسر العمال.

وأضاف النائب “أولاً تعاني 7 شركات من تعثر مالي وإداري وهي ” مصر ايران للغزل والنسيج ” رأس مال مشترك – حكومة 60% – 40 % للجانب الايراني، و شركة خيوط الملابس ” تراست ” ” قطاع خاص ” وشركة تراست النسيجية – ” قطاع خاص ” والزيوت المتكاملة – ” قطاع خاص ” ونيس برتش للكيماويات – ” قطاع خاص ” .والهندية للكيماويات – ” قطاع خاص ” والسويس لمهمات السلامة ” السفتى ” قطاع مشترك 30 % وزارة البترول”.

وتابع “ثانياالشركات المتعثرة جزئيًا وهي شركتي ” النصر للاسمدة والصناعات الكيميائية ” قطاع أعمال ” وتعتبر رائدة صناعة الاسمدة تتعرض للخسائر بسبب الفساد وسوء الادارة ورغم امتلاكها ظهير من الاراضي وبها كافة المرافق ومدينة سكنية وموقع ممتاز وقام بزيارتها 4 وزراء ” محمود محي الدين 2004 – سامح فهمي 2005– اشرف سلمان 2014 ” واخيرا وزير قطاع الاعمال الحالي 2016 وجميعهم وعد بالتطوير ومازالت تعاني من الخسائر وطاقتها معطلة .

وثالث النقاط التي أشار لها النائب هي الشركات التى تحتاج إلى تطوير ومنها ” النقل المباشر ” قطاع أعمال ” وتحتاج حل لمشاكلها المالية ومراجعة سياستها .. بالاضافة الى شركات تعاني من مشاكل ادارية وفصل تعسفي للعمال واخري تم قطع الغاز عنها وتهديد وتشريد العمال بالتسريح منها ” كوين سيرفس بميناء السخنة – ماجستيك 2 – العالمية للسيراميك – افكوا “.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الوزارات الثلاثة ومحافظ السويس عما ذكره النائب

