قرار بتكليف محمد عامر بمهام رئيس هيئة السكك الحديدية وتعديلات في القيادات

أعلنت وزارة النقل عن قبول وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير للاعتذار الذي تقدم به المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الاستمرار في منصبه كرئيساً للهيئة، وذلك نظراً لظروفه الصحية وتكليفه للعمل مستشاراً لوزير النقل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما اصدر وزير النقل قراراً بتكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز عامر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وكلف وزير النقل اللواء مهندس محمد علي محمد غزال المعار من وزارة الدفاع للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة السكة الحديد لقطاع السلامة والجودة، وللعمل نائباً لرئيس الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني، كما تم تكليف المهندس خالد فاروق محمد نور الدين إستشاري قطاع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وللعمل نائباً لرئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة,

كما تضمنت قرارات وزير النقل تكليف المهندس محمد حامد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا بقطاع البنية الأساسية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، وتكليف المهندس مجدي عبد المنصف مصطفى ابراهيم رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية ودراسات الجدوى بقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير.

وأشار وزارة النقل إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذي تشهدة منظومة السكك الحديد حالياً.