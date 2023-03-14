قرار بتشكيل المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير المالية

أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرارا بتشكيل المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بديوان عام وزارة المالية.

ونص القرار على أن يتم تشكيل تلك الإدارة ليضم كلا من الدكتور محمد إبراهيم عبده إبراهيم معاون وزير المالية للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتورة ريم علي محمد دربالة مستشار بوزارة المالية.

كما تضم الإدارة كلا من علي جلال يوسف غانم مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب الوزير بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك.

كما تشمل تلك الإدارة إيناس يحيى أمين مصطفى كبير باحثين مدير عام بالمكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتورة إيناس زكريا محمد عبدالله، بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) ، بوحدة تطوير المالية العامة بوزارة المالية، وإسلام محمد محمد العربي بالمستوى الوظيفي الثانية التخصصية (أ ) بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة بديوان عام وزارة المالية، ومحمد كمال جاد الله، بالمستوى الوظيفي الثانية التخصصية (ب) بقطاع الموازنة العامة للدولة بديوان عام وزارة المالية.

كما تضم الإدارة كل من الدكتور محمود عبدالعزيز حافظ، بالمستوى الوظيفي الثالثة التخصصية (أ ) بوحدة تطوير المالية العامة بوزارة المالية، ومصطفى شرين قطبي اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية.