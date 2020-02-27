قرار بإلزام شركات السياحة رد قيمة حجوزات العمرة وزيارة السعودية

وذلك فى ضوء الظروف الراهنة، وما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة أو الزيارة

قرر رئس راضي عبد المعطى، جهاز حماية المستهلك، إلزام شركات السياحة وتنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمه ما دفعه الحاجزون نظير حجز رحلات العمرة والسفر للمملكة العربية السعودية، وذلك فى ضوء الظروف الراهنة، وما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات تتمثل فى تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، وفي إطار موافقة أعضاء مجلس إدارة الجهاز، وحرصه على حماية كافة حقوق المستهلكين، تطبيقا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين، وسرعة التجاوب مع شكواهم والعمل على حلها.

وتأكيدا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه مصطفى مدبولي– رئيس مجلس الوزراء، الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، وضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وتوجيهات على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات للتفاعل مع المواطن، والحفاظ على حقوقه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

صرح راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد أصدر قرارا سريعا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك، ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب -بحسب رغبة المستهلك- مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك تطبيقا لقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك تفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة، وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقا.

وأوضح عبدالمعطي قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 نص بمادته رقم 25 على “التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها” ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، وذلك عن كل مخالفة، تطبيقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحذر رئيس الجهاز السادة المواطنين من الانسياق وراء أى عروض غير حقيقية بقدرة البعض فى الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية أو التنازل عن أية مبالغ تم دفعها مسبقا.

وعلى جانب آخر، وجه عبدالمعطى رسالة لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين، مؤكدا أن القانون سيطبق على المخالفين.

وكانت المملكة العربية السعودية، قررت، في وقت سابق الخميس، تعليق الدخول إلى المملكة لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف “مؤقتا”، إضافة لتعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية القادمين من دول يشكل فيروس كورونا خطرًا فيها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، الخميس، إنها اتخذت هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره.

وشملت الإجراءات تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مع استثناء السعوديين الموجودين في الخارج حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية. مصر للطيران تلغى حجوزات العمرة حتى إشعار آخر

وكانت أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي (تأشيرات العمرة ) سواء كانت مجموعات أو أفراد اعتباراً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأكدت الشركة، إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلى المملكة العربية السعودية من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز- تغيير خط السير- الاسترداد- التخلف عن السفر).