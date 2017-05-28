قرار السياسة النقدية يدفع فائدة أدوات لدين لمواصلة الصعود

1.02 نقطة زيادة فى عائدة أذون 91 يوم .. و 0.9 نقطة على أجل 273 يوم هبة محمد رفعت البنوك متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوماً 1.02% (102 نقطة أساس) إلى 20.519%، وذلك تأثراً بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 2% (200 نقطة أساس) بداية ا



1.02 نقطة زيادة فى عائدة أذون 91 يوم .. و 0.9 نقطة على أجل 273 يوم

هبة محمد رفعت البنوك متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوماً 1.02% (102 نقطة أساس) إلى 20.519%، وذلك تأثراً بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 2% (200 نقطة أساس) بداية الأسبوع الماضي. وغطت البنوك العطاء الدوري لأذون 91 يوماً الذي يطرحه المركزي نيابة عن وزارة المالية اليوم الاحد بنحو 2.3 مرة بقيمة 14.8 مليار جنيه بتقديم 326 طلباً، قبلت منها “المالية” 201 عرضاً بقيمة 6.5 مليار جنيه.

وتشير بيانات البنك المركزي أن أقل فائدة قدمتها البنوك زادت 2.3% عن العطاء السابق، لتصل إلى 19.001%، بدلاً من 16.652% في العطاء السابق، بما يعكس رغبتها في تعويض نسبة الفائدة الاسترشادية من البنك المركزي.

أيضاً رفعت البنوك متوسط سعر العائد على أذون أجل 273 يوماً بنحو 0.9% ( 99 نقطة أساس)، محققاً 20.478%، وغطت البنوك العطاء 3.3 مرة بقيمة 20.8 مليار جنيه عبر 296 طلباً، حصلت منها وزارة المالية على 6.399 مليار جنيه بزيادة 149 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة في بداية تدشين العطاء.

وخلال العطاء الدوري الذي تطرحه “المالية” الخميس الماضي، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوماً بنسبة 1.28% (128 نقطة أساس، كل 100 نقطة تعادل 1%)، محققاً 20.588% .

وارتفع أقل عائد مقبول من وزارة المالية 0.5% ( 50 نقطة أساس) ليسجل 19.501%، كما زاد أعلى عائد مقبول 1.019% محققاً 20.9% في عطاء الخميس الماضى.

وقدمت البنوك سيولة بقيمة 14.5 مليار جنيه قبلت منها “المالية” 7.3 مليار جنيه عبر 101 طلباً بزيادة 841 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة عند تدشين العطاء.

أيضاً ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 0.84% ( 84 نقطة أساس) وسجل 20.661% رغم كثافة تغطية البنوك للعطاء بنحو 4 مرات بقيمة 25.1 مليار جنيه عبر 414 طلباً، قبلت منها “المالية” 100 عرضاً بقيمة 8.4 مليار جنيه وبزيادة 2.2 مليار جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها.

