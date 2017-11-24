قرار الجارحى بتسعير السجائر يتجاهل تحول النظام الضريبى إلى المضافة

ومصادر: القرار لم يعرض على أى من قيادات الضرائب بالوزارة أو المصلحة مها أبوودن نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار وزير المالية، بتسعير السجائر جبريا، عقب تعديل أسعار الضريبة عليها منذ ٣ أيام. وتضمن القرار الأسعار الجبرية لكل أنواع السجائر بالسوق المصرية. وتجاهل القرار الوزارى تحول النظام الضريبى ال

ومصادر: القرار لم يعرض على أى من قيادات الضرائب بالوزارة أو المصلحة

مها أبوودن

نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار وزير المالية، بتسعير السجائر جبريا، عقب تعديل أسعار الضريبة عليها منذ ٣ أيام.

وتضمن القرار الأسعار الجبرية لكل أنواع السجائر بالسوق المصرية.

وتجاهل القرار الوزارى تحول النظام الضريبى المصرى من ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة منذ سبتمبر ٢٠١٦، حيث جاء نص المادة الثانية كالتالى: (فى حالة قيام المنتج أو المستورد بالبيع بأسعار أعلى من تلك الواردة بالقائمة السعرية الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار فان السعر الأعلى هو الذى يتخذ أساسا لحساب الضريبة على المبيعات).

ووفقا لمعلومات حصلت عليها (المال)، فإن القرار لم يعرض على أى من قيادات الضرائب داخل الوزارة أو داخل مصلحة الضرائب قبل التصديق عليه ونشره.

ومن المعروف أن البرلمان وافق على تعديل تشريعى فى قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ ٣ أيام، شمل زيادة سعر الضريبة على السجائر بواقع جنيه وربع وجنيه ونصف وجنيهين إلا الربع بحسب سعر العلبة، والذى لابد أن يعقبه قرار لوزير المالية بتسعير السجائر.

وننشر فيما يلى صورة من نص القرار: