بنـــوك

قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل.. القصة كاملة

واستثنى القرار فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها
فاطمة إمام 3:19 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 3:19 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر البنك المركزي المصري يوم الأحد الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

 وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.

اقرأ أيضا  مؤشر المال «IR» يرتفع فى مزادات الأسبوع الماضى

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء إية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

اقرأ أيضا  البنك الزراعي يعتزم إطلاق تطبيقه الذكي لتمويل الأنشطة الصغيرة في نفس اليوم

ودعا عامر في تصريحات صحفية رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

«المركزي» : نمو السيولة المحلية بمعدل 17.2% نهاية الربع الثالث من 2021

فاطمة إمام 1:57 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

محافظ البنك المركزي : قواعد تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها والبنوك جاهزة لتنفيذ الإجراءات بكفاءة

أحمد البطران 1:36 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

سعر اليورو يرتفع الثلاثاء بعد إنهاء روسيا بعض التدريبات العسكرية قرب أوكرانيا

محمد عبد السند 1:27 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

المركزي الروسي: تنفيذ العمليات الأولى بواسطة الروبل الرقمي بنجاح

وائل كمال 1:09 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:00 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-2-2022 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:00 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22