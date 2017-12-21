قراران جديدان لتحسين بيئة التداول والرقابة على التعاملات

أصدرت البورصة المصرية قرارين تنفيذين الأول : يتعلق بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، والثاني : يخص محددات حساب سعر الإقفال، وذلك بهدف تحسين بيئة التداول، وتحقيق المزيد من إحكام الرقابة على التعاملات.

وذلك بناء على قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته رقم 8 لسنة 2017 واعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لهذه القرارات.

وبحسب بيان صدر عن البورصة اليوم الخميس، سيتم تطبيق القرار الخاص بمحددات حساب سعر الإقفال, في أول يوم عمل بعد 31 ديسمبر 2017 , على أن يطبق قرار أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم, في يوم العمل التالي لنشر القرار .

وتعليقا على ذلك قال دكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إن القرار المتعلق بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم ، جاء ليتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت، أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر، وبما يسهم في استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب، ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة .

وأضاف, فيما يتعلق بتعديل محددات سعر الإقفال ، وفِي ضوء مراجعة أحجام التداول التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ ٢٠١٢ ، فقد قرر مجلس إدارة البورصة، رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال إلى ٣٠ ألف جنيه، بدلا من ١٠ آلاف جنيه، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق .

وفي سياق متصل، أوضح “فريد” أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال، بجانب دراسة عدة مشروعات في مجال تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين، بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية.