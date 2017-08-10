قرارات وزير النقل خلال زيارة مفاجئة لمحطة قطارات الجيزة

محمود محسن: في جولة مفاجئة مساء اليوم لمحطة قطارات الجيزة، تابع وزير النقل د.هشام عرفات انتظام حركة قطارات الصعيد، واستمع إلى مقترحات وشكاوى عدد من الركاب حول مواعيد القطارات، ومستوى الخدمة المقدمة. وأوضح عرفات أنه تم اتخاذ عدة إجراءات فورية لمواجهة الأعطال والتأخيرات، إذ سيتم تطبيق الجودة ا

محمود محسن:



في جولة مفاجئة مساء اليوم لمحطة قطارات الجيزة، تابع وزير النقل د.هشام عرفات انتظام حركة قطارات الصعيد، واستمع إلى مقترحات وشكاوى عدد من الركاب حول مواعيد القطارات، ومستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح عرفات أنه تم اتخاذ عدة إجراءات فورية لمواجهة الأعطال والتأخيرات، إذ سيتم تطبيق الجودة الشاملة بورش السكة الحديد لإصلاح منظومة الصيانة، بحيث لا يتم السماح بخروج أى قطارات من الورش إلا بعد التأكد التام من سلامتها الفنية، وأعلن أنه سيتم التعاقد على 1000 عربة ركاب جديدة.

وتوجه الوزير إلى شباك التذاكر، وأكد على مسئوليه بالحرص عى حسن التعامل مع الركاب، كما أكد أنه سيقوم بجولات مفاجئة على جميع خطوط السكك الحديدية لمتابعة انتظام جداول التشغيل، وإرسال لجان فنية مفاجئة تكون مهمتها متابعة انتظام التشغيل واعداد تقارير دورية بهذا الخصوص .

