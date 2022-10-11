قرارات من القابضة للقطن والغزل لدعم شركة Egyptian Cotton

قرر الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، تعديل نطاق شركة Egyptian Cotton Hub (ECH ) ، وذلك في ضوء قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة المنعقد في نهاية سبتمبر الماضي.

ونص قرار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، على تعديل نطاق شركة ECH، ليكون إدارة محلات التجزئة Retails داخل مصر وخارجها التي تحمل العلامتين التجاريتين Nit&Mehalla ، والترويج والتسويق للعلامتين التجاريتين Nit&Mehall داخل مصر وخارجها.

كما يكون نطاق الشركة إعداد دراسة للسوق ( محلي/خارجي) في مجال المنتجات النسيجيه وتحديد نقاط الضعف والقوه والوقوف علي الفرص المتاحة والتحديات القائمة للشركات التابعة ومنتجاتها، والاشتراك في المعارض المتخصصة سواء في مصر أو خارجها بهدف الترويج للمنتجات التي تنتجها الشركات التابعة تحت العلامتين التجاريتين Nit&Mehall، ووضع خطة تدريبية للعاملين بالشركات التابعة في مجال البيع والتسويق بغرض تقوية مهارتهم واكتسابهم قدرات بيعية وتفاوضية تمكنهم من تحقيق المستهدفات من المبيعات للشركات التابعة.

ونص قرار رئيس الشركة القابضة أنه في حالة نجاح شركة ECH في استقدام عملاء جدد للتصدير يكون التعامل بينها وبين الشركات التابعة مباشرة مع حصول شركه ECH علي عمولة ( نسبة من المبيعات لهذا العميل) سيتم تقديرها لاحقاً كما هو متبع في الشركات التابعه حاليآ، كما يسمح لشركة ECH ان تقوم بالتشغيل لدى الشركات التابعة لمنتجاتها التي تحمل العلامتين التجاريتين Nit&Mehall ( بأسعار تشغيل مميزه سيتم الاتفاق عليها لاحقاً) .

كما تشترك شركه ECH مع الشركات التابعة في إعداد أسس الموازنات التقديرية لتلك الشركات على ضوء دراسة السوق والطاقات الانتاجية وتوقعات المبيعات المحلية والخارجية.

ونص القرار على الغاء اعارة بعض العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الى اعارتهم الى شركة ECH، وعودتهم الى وظائفهم الأساسية قبل الاعارة وبذات الدرجة والمعاملة المالية، وبالتنسيق فيما بين الشركة التابعة وشركة ECH .

كما تقرر إعادة التعامل المباشر مع العملاء القدامي لكل شركة تابعة، كما تكون مسئولية الشركات التابعة للقابضة العمل على تدبير احتياجاتها من المواد الخام ورأس المال العامل، كما تتولى الشركات التابعة المبيعات المحلية والتصدير والعمل على استقطاب عملاء جدد وعودة كافة الاجراءات السابقة طبقا للائحة الشركة.

كما تقرر أن يتم التعاون بين الشركات التابعة للشركة القابضة في كل ما يخص نشاط شركة ECH حسب مسار الشركة الجديد وتكون لها الاولوية المطلقة للطلبيات الخاصة بعملائهم الجدد مقابل عمولة بيع يتم تحديدها لاحقا .

وذهبت القرارات الى أن تتولى شركة ECH اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية فيما يخص العاملين بالمبيعات لكافة المستويات الوظيفية لرفع كفائتهم بالتنسيق مع ادارة الموارد البشرية بالشركة القابضة واتساقا مع خطة شركة وارتر انترناشيونال.

كما تقرر تعديل الهيكل التنظيمي للشركة بما يتناسب مع التعديلات التي شملها القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الموارد البشرية بالشركة القابضة قبل الاعتماد.

وتقرر أن يتم تنفيذ تلك القرارات بدءا من 10 أكتوبر الجاري وبحد أقصى في التنفيذ حتى 31 من نفس الشهر.

وخلال يوليو الماضي كان قد كشف خالد رأفت المدير العام لشركة «ECH» التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، عن الوصول إلى نسبة 40% بيع محلي و60% تصدير لمنتجات الشركات التابعة سواء من الغزول والمنسوجات أو المفروشات والملابس المنزلية.

وأشار رأفت إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي للشركة بضم كوادر محترفة من القطاع الخاص مع الاستعانة بالكفاءات الموجودة في الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، مشيرًا إلى إطلاق العلامة التجارية الجديدة “nit” للمنتجات المتميزة من القطن المصري بتصميمات مبتكرة منافسة لكبرى الماركات العالمية، كما تم إطلاق علامة أخرى باسم “MEHALLA” بتصميمات جديدة وأسعار تنافسية للسوق المحلي.

وعن تطوير قنوات البيع المباشر لمستهلك التجزئة، ذكر أنه تم إنتاج تصميمات جديدة عصرية للمفروشات والملابس المنزلية من خلال مصممين محترفين أوروبيين، إلى جانب تطوير منافذ البيع من خلال شبكة متميزة من الفروع الحديثة بما يخلق مناخ متميز للتسوق يضاهي الشركات العالمية العاملة في مصر.

ولفت رأفت إلى أنه تم الانتهاء من 3 فروع لماركة nit في منطقة الكوربة بمصر الجديدة وجناحين بسلسلة متاجر دبنهامز في كايرو فيستيفال مول بالقاهرة الجديدة وسيتي سنتر بالإسكندرية، فيما يجري التجهيز حاليًا لفتح فرعين بمنطقة سموحة بالإسكندرية والمهندسين بالجيزة لتبدأ العمل قبل منتصف سبتمبر 2022 ، فضلا عن التجهيز لفروع أخرى في المطارات الكبرى (القاهرة – الغردقة)، وبعض المولات التجارية (مول الغردقة – مول مصر 6 أكتوبر – مول سيتي ستارز بمدينة نصر)، وبعض المتاحف مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارات، وفروع أخرى في مدن الرحاب والشروق والمنصورة ومحور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر.

وتابع أنه تم افتتاح أول فرع لماركة “MEHALLA” داخل فرع عمر أفندي بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه جاري العمل على التواجد في الفروع المتميزة الأخرى لشركات التجارة الداخلية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ونوه مدير عام شركة ” Egyptian Cotton Hub ” أنه في إطار مواكبة التطور في عمليات البيع والتسويق خاصة الإلكتروني، تم نشر منتجات “MEHALLA ” على منصات Mitcha و Noon، وتم التعاقد مع موقع أمازون لبيع منتجات “nit ” بداية من يوليو لزيادة الانتشار وتوسيع قاعدة العملاء في مصر وخارجها.

وذكر أنه تم بدء عرض المنتجات على موقع Ali Baba خلال يونيو 2022، وتم إطلاق حملة إعلانية لتسويق منتجات nit على مواقع التواصل الاجتماعي، والانتهاء من تصوير إعلان تلفزيوني للترويج للماركة الجديدة محليًا وعالميًا.

أما عن البيع لتجار الجملة، قال رأفت إنه تم التواصل مع تجار الجملة والموزعين باعتبارهم أنشط قطاع من العملاء الحاليين وتعميق العلاقة مع القاعدة الحالية منهم وإدخال عملاء جدد مثل السلاسل التجارية الكبرى، حيث تم التعاقد مع سلسلة كارفور العالمية لبيع منتجات MEHALLA في مصر والسعي للعرض في الفروع الأخرى بالدول المجاورة، كما تم التعاقد مع مجموعة “عرفة” و”أسواق فتح الله” وجاري التواصل مع سلاسل تجارية أخرى.

وتابع أن الشركة تستهدف التوريد للمؤسسات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، والفنادق، والمصانع الخاصة العاملة في النسيج والصباغة والتفصيل سواء الراغبة في منتجات وسيطة من الغزول والأقمشة الخام أو الراغبة في خدمات تشغيل مثل النسيج والصباغة والتجهيز، وقد تم بالفعل التوريد لبعض من كبرى الفنادق، والتسجيل والمشاركة في مناقصات عدد من الوزارات والهيئات والمستشفيات.

كما أشار إلى أنه تم التوريد أيضًا لمجموعة من كبار المصدرين ممن يعتمدون بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام، حيث شاركت ECH في إحلال جزء من الواردات، كما تم التوريد لبعض أهم الماركات العالمية في مصر.

وفي إطار تنفيذ رؤية الشركة للتواجد في كبرى المعارض الدولية والمحلية، شاركت “ECH” منذ بداية العام الجاري في 3 معارض دولية للغزول والمفروشات في إسطنبول وموسكو وفرانكفورت، كما تشارك في معرض Destination Africa للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بالقاهرة خلال نوفمبر 2022.