قرارات سعودية جديدة مهمة بشأن فيروس كورونا

تتكاتف كافة المؤسسات في الممكلة العربية السعودية، بشأن كبح جماح جائحة فيروس كورونا وذلك بهدف حماية المواطنين والمقيمين، تزامنا مع السعى لعودة النشاط الاقتصادي كما كان إبان الجائحة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

لا تراجع

وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة.

وقال المتحدث إن التطبيق سيكون في موعده المحدد ابتداء من 1 أغسطس المقبل.

واشترطت وزارة الداخلية التحصين ابتداءً من الأحد 1 أغسطس المقبل لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

المنشآت

وقال المقدم طلال الشلهوب خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس “كورونا” في المملكة، إن تطبيق القرار سيشمل التالي:

دخول أي نشاط تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو اقتصادي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

إضافة إلى استخدام وسائل النقل العام.

وقال المتحدث إنه تم ضبط 17.8 ألف مخالفة خلال الأسبوع الماضي للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

الصحة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، إننا نشهد تذبذبا قي تسجيل الحالات مع استقرار نسبي في معظم مناطق المملكة من حيث الإصابات بكورونا.

حيث تراوح بين 1000 و1200 حالة يوميا وهي متفاوتة في مناطق المملكة، مرجعا ذلك إلى الاقبال القياسي للفحوصات المخبرية، ومشددا على ضرورة الاستمرار في الاحترازات لأجل صحتنا وسلامتنا، مع مواصلة أخذ للقاحات، لافتا إلى أن الحالات الحرجة تتبع في ذلك منحنى تسجيل الحالات المؤكدة.

وأكد العبدالعالي بأنه لا تعارض بين تطعيمات الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا ويعني بذلك من ينوي الحج لهذا العام

وأشار إلى أن مواعيد الجرعة الثانية من لقاحات كورونا بدأت.. ومن لم تصله رسالة بالموعد فعليه الدخول لتطبيق صحتي وحجز موعد حسب تأهيله، وحث جميع من هم في الـ 50 عاما وما فوق للمبادرة بأخذ الجرعة الثانية.. موضحا أنه بإمكان المرأة الحامل الحصول على الجرعة الثانية للقاح كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى.

لا وفيات

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بعد الجرعتين، محذرا من الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا مؤكدا وعي الجميع وأن عليهم الرجوع إلى المصادر الرسمية.

وقال إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن السعودية من بين أفضل النظم الصحية في مواجهة جائحة كورونا، ونتشرف ونفخر بأن تكون السعودية في الترتيبات والتصنيفات المتقدمة (SE:2330) عالميا في إجراءاتها لمواجهة جائحة كورونا