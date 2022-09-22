قرارات جمهورية جديدة بإنشاء 9 جامعات أهلية .. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات جمهورية صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 9 جامعات أهلية جديدة.
وتشمل القرارات
- إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة بني سويف.
- إنشاء جامعة أهلية بإسم جامعة جنوب الوادى.
- إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة شرق بور سعيد
- إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الزقازيق.
- إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنيا.
- إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنوفية.
- إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الإسكندرية.
- إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة أسيوط .
- إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الإسماعلية الجديدة.