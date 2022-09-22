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قرارات جمهورية جديدة بإنشاء 9 جامعات أهلية .. تعرف عليها

وفق ما نشرته الجريدة الرسمية

قرارات جمهورية جديدة بإنشاء 9 جامعات أهلية .. تعرف عليها
المال - خاص

المال - خاص

2:15 م, الخميس, 22 سبتمبر 22

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارات جمهورية صادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 9 جامعات أهلية جديدة.

وتشمل القرارات

  • إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة بني سويف.
  • إنشاء جامعة أهلية بإسم جامعة جنوب الوادى.
  • إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة شرق بور سعيد
  • إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الزقازيق.
  • إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنيا.
  • إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنوفية.
  • إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الإسكندرية.
  • إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة أسيوط .
  • إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة الإسماعلية الجديدة.
قرارات جامعات أهليةتنزيل
المال - خاص

المال - خاص

2:15 م, الخميس, 22 سبتمبر 22