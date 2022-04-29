قرارات جديدة من الداخلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

قررت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- مواصلة منافذ أمان التابعة لها توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى نهاية العام الجاري تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

كما قررت استمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) لمدة شهر إضافي وحتى الأول من شهر يونيو 2022، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتنسق الوزارة مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي 993 فرعًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجًا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجارى، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف الراهنة، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع إنعكاسات الأحداث التى تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على إقتصاديات كافة الدول.