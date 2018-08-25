قرارات جديدة لراغبي إضافة المواليد بالبطاقات التموينية

المال- خاص أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، عدة قرارات للتيسير على المواطنين الراغبين في إضافة المواليد.وشملت تلك القرارات، إلغاء البحث الاجتماعي للمهن الحرة، والعمال المؤقتة والموسمية، وحملة المؤهلات العليا بدون عمل، وأي شخص غير مؤمن عليه، ويتم المراجعة من قبل الوزار

المال- خاص

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي المصيلحي، عدة قرارات للتيسير على المواطنين الراغبين في إضافة المواليد.

وشملت تلك القرارات، إلغاء البحث الاجتماعي للمهن الحرة، والعمال المؤقتة والموسمية، وحملة المؤهلات العليا بدون عمل، وأي شخص غير مؤمن عليه، ويتم المراجعة من قبل الوزارة على أن يتحمل المواطن المسئولية كاملة وفي حالة ثبوت عدم صحة البيانات؛ يتم إيقاف البطاقة التموينية.

وننشر خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد حسب الوظيفة:

أولا:- بالنسبة لأصحاب الحرف والمهن الحرة وبدون عمل، مطلوب صور الأرقام القومية للأفراد وشهادات الميلاد للأطفال، الذين سيتم إضافتهم وإقرار بصحة البيانات من مكتب التموين.

ثانيا: للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، مطلوب مفردات مرتب مختوم من شركته أو المكان الذي يعمل به مع صور الأرقام القومية ولا يزيد المرتب عن 2500.

ثالثا: أصحاب المعاشات و«تكافل وكرامة»، إحضار صورة الفيزا والرقم التأميني مع صور الأرقام القومية، ومعاش لا يزيد عن 2000 .