قرارات جديدة بشأن البطاقات التموينية تعرف عليها

المصيلحي : كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي 25 مارس الجاري.

و أضاف خلال مؤتمر على هامش معرض أهلا رمضان الرئيسي : لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ، ومؤكدا أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته.

وتابع أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل.

و أشار المصيلحي الي أن كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات.