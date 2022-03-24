اقتصاد وأسواق

قرارات جديدة بشأن البطاقات التموينية تعرف عليها

المصيلحي : كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية
محمد مجدي 12:35 م, الخميس, 24 مارس 22 12:35 م, الخميس, 24 مارس 22

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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي 25 مارس الجاري.

و أضاف خلال مؤتمر على هامش معرض أهلا رمضان الرئيسي : لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ، ومؤكدا أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته.

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وتابع أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل.

و أشار المصيلحي الي أن كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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