قرارات «الموسيقيين» ضد أزمات الترند.. عودة إلى المواجهات الجرئية

تحركت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الحالي ، وقررت اتخاذ مواقف صارمة ضد المطربة اللبنانية سارة زكريا بعد تلفظها بألفاظ خادشة للحياء في حفلها الغنائي الأخير بمصر وتم منعها من الغناء في البلاد وسحب الترخيص منها من النقابة واحالتها للتحقيق .

كما قامت نقابة الموسيقيين بإنذار المطربين الشعبيين رضا البحراوي ومحمود الليثي بسبب ألفاظهما الخارجة عن اللياقة في حفلهما الغنائي الأخير بقولهما ” احنا أبطالها لحد مانبطلها ” .

أيضا قرر نقيب الموسيقيين بمعاقبة مطرب المهرجانات” عمر كمال” وحمو بيكا ” بعد تغيير كلمات أغنيتهما ” انتي معلمة ” ل” انتي معفنة ” ، لكون فيها اهانة صريحة للمرأة .

حلمي عبد الباقي : هؤلاء الأشخاص يحاولون تصدر التريند بأي تصرف حتى لو سلبيا

قال المطرب حلمي عبد الباقي ووكيل أول نقابة الموسيقيين حاليا للمال ، إنه تم إيقاف الفنانة اللبنانية سارة زكريا بعد تصريحاتها في حفلها الغنائي مؤخرا بمصر ، لافتا إلى أنه جمعته جلسة بها بمقر النقابة وحاولت الاعتذار عما بدر منها لكن تم رفض الاعتذار ومنعت تماما من الغناء بمصر .

أضاف في حديثه للمال أنه بالنسبة لعمر كمال وحمو بيكا تم تغريمهم مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه عما بدر منهما في أغنية ” انتي معلمة ” ، ووعدا بعدم تكرار هذا الخطأ ، أما فيما يتعلق برضا البحراوي ومحمود الليثي فهما مطربان شعبيان جيدان وتعهدا بعدم التلفظ بتلك الألفاظ مرة ثانية وتم إعطائهما انذارا بعدم تكرار ذلك أبدا .

وتابع عبد الباقي قائلا إن ماوصلنا له حاليا في الحفلات الغنائية يرجع لأن هؤلاء الأشخاص يحاول تصدر التريند بأي تصرف حتى لو سلبيا من أجل تحقيق الشهرة والبقاء تحت الأضواء للأسف وليس بالفن وتقديم أغنيات جيدة للجمهور.

وأضاف أن نقابة الموسيقيين لن تسمح أبدا بهذه التصرفات لأي شخص وتفاعل الجمهور بمواقع التواصل الاجتماعي تجاه هذه المواقف للنقابة كان مؤيدا للغاية .

مها متبولي : مواقف ايجابية قام بها الفنان هاني شاكر في عهده وتمت مهاجمته

من جانبها قالت الناقدة مها متبولي إن هذه المواقف التي قامت بها نقابة المهن الموسيقيية مع هؤلاء الأشخاص إيجابية للغاية برغم أنها تأخرت في ذلك .

ولفتت إلى أن الأمر الذي يدعو للتساؤل حقيقة أنه في عهد الفنان هاني شاكر حينما كان متوليا منصب نقيب الموسيقيين كان يتخذ مثل تلك المواقف مع الخارجين عن اللوائح والقانون والسياق العام ، وكان يتم مهاجمته دائما وانتقاده أنه ضد حرية الابداع والفن .

وأشارت إلى أنه حاليا يقوم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بنفس الأمر بالوقوف ضد هؤلاء الخارجين عن السياق أيضا ، لكن لايتعرض للهجوم والانتقاد ولا نعرف سبب ذلك .

أشرف عبد الرحمن : دور النقابة لايقتصر فقط على جمع الاشتراكات من الأعضاء

بدوره، أوضح الناقد الموسيقي أشرف عبد الرحمن أن مافعلته نقابة الموسيقيين ضد هؤلاء الأشخاص من حقها الأصيل للمحافظة على العادات والتقاليد الخاصة بمجتمعنا .

وأضاف أن هذه المواقف لنقابة الموسيقيين يتمثل في دورها الإيجابي الذي تأخر كثيرا تنفيذه والقيام به ، وكان مفترض أن تقوم به منذ فترة طويلة ، فأي لفظ خارج من أي فنان يجب إيقافه فورا .

فدور النقابة لايقتصر فقط على جمع الاشتراكات من الأعضاء وإنما المحافظة على القيم والتقاليد وفق” عبد الرحمن ” ، لاسيما أن هذه الحالة الغنائية ليست جديدة في تاريخ الغناء العربي ، أثناء الحرب العالمية الأولى انتشرت الأغاني البذيئة والكلمات التي تحوي إسفاف في مصر بدرجة كبيرة مقارنة بما نستمع له حاليا بسبب الفوضى والاستعمار الذي كان موجودا .

لذلك تنتشر هذه الأعمال والفوضى في كل شئ والعادات والتقاليد وانعكس ذلك على الأغنيات السنين الأخيرة ، وذلك بسبب تربية هذا الجيل على أغاني التسعينات التي احتوت الكليبات الغنائية العارية ، وبعد ثورة يناير حدثت الفوضى وعدم الاتزان في المجتمع وانعكس كل ذلك على الأغنيات ، وماتفعله نقابة الموسيقيين حاليا ضد أي شخص يخرج عن الأدب هو تصحيح مسار لما يجب أن يظهر به الفن المصري وفق” عبد الرحمن”.