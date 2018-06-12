قرارات البورصة بشأن الشركات غير المستوفاة لقواعد القيد

المال - خاص حصلت "المال" على نسخة من بيان البورصة المصرية والمتعلق بقرارات لجنة القيد بشأن الشركات غير المستوفاة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، سواء من حيث عدد الأسهم والمساهمين أو نسبة التداول الحر بتلك الشركات. ونص بيان البورصة على أنه: " إلحاقاً للبيانين الصادرين عن إدارة البورصة الم

المال – خاص

حصلت “المال” على نسخة من بيان البورصة المصرية والمتعلق بقرارات لجنة القيد بشأن الشركات غير المستوفاة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، سواء من حيث عدد الأسهم والمساهمين أو نسبة التداول الحر بتلك الشركات.

ونص بيان البورصة على أنه: ” إلحاقاً للبيانين الصادرين عن إدارة البورصة المصرية في 13/5/2018 و10/6/2018 بخصوص موقف الشركات المقيدة من تطبيق المادة (10) والمادة (53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بناءً على آخر تعديل صادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بكيفية التعامل مع الشركات التي لم تتوافق مع شروط استمرار القيد من حيث عدد المساهمين -عدد أسهم – نسبة الأسهم حرة التداول.

نحيطكم بأنه تنفيذاً لنص المادة (53) مكرر من قواعد القيد فإنه بتاريخ 12/6/2018 انعقدت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة وقررت ما يلى:

1- شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية (غير مستوفاه لشرط الحد الأدنى لعدد المساهمين).

إعادة عرض موقف الشركة على لجنة القيد فور صدور بيان من شركة مصر للمقاصة بموقف المساهمين في 30/6/2018 في ضوء الخطاب الوارد من الشركة بقيامها حاليا باستيفاء شرط توافر الحد الادنى لعدد المساهمين.

2- شركة رواد مصر للاستثمار السياحي (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد الأسهم وعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول)

منح الشركة مهلة اخيره تنتهي في 31/12/2018 وذلك لاستيفاء شروط إستمرار القيد في ضوء الخطاب الوارد من الشركة للبورصة في 11/6/2018 بقيامها بإزالة المانع على قيامها باستيفاء شروط استمرار القيد.

3- بنك الاتحاد الوطني (غير مستوفى للحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول)

منح البنك مهلة لإنهاء إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال وتنفيذ عملية الشطب الاختياري مع إخطار البنك بالالتزام بموافاة البورصة بمحضر الجمعية العامه غير العادية المتضمن قرار الشطب الاختيارى فور الانتهاء من قيد أسهم الزيادة والجدول الزمنى الخاص بإنهاء اجراءات قيد اسهم الزيادة و الشطب الاختيارى.

4- شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول)

إستمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة وذلك لحين قيامها بإنهاء إجراءات قيد تخفيض راس المال نتيجة التقسيم لتنفيذ عملية الشطب الاختياري مع إخطار الشركة بالالتزام بموافاة البورصة بمحضر الجمعية العامه غير العادية المتضمن قرار الشطب الاختيارى فور الانتهاء من قيد تخفيض راس المال وعلى ان تلتزم الشركة بتقديم جدول زمنى بإنهاء هذه الاجراءات.

5- شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين)

تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل.

6- شركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين)

تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل.

7- شركة نايل سيتي للاستثمار (غير مستوفاة للحد الأدنى لعدد المساهمين)

تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 ومخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، وعلى ان يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضي شهر من تاريخ ايقاف التعامل.

8- شركة أورانج مصر للاتصالات (غير مستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول)

تنفيذا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة إعتباراً من نهاية جلسة تداول 13/6/2018 و مخاطبة الشركة بضرورة التزامها بشراء الاسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالي مستقل، مع احالة موقف الشركة للهيئة العامه للرقابة المالية لأعمال شئونها فيما يتعلق بالتزامات مقدم عرض الشراء.

وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد بمضى شهر من تاريخ ايقاف التعامل.