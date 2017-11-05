قرارات الإيقاف تطال أسهم رجال الأعمال السعوديين بالبورصة

مراكز بحوث: انتشار الاعتقالات يزيد المخاوف بشأن الاستثمارات السعودية في مصر مصطفى طلعت:ألقت الأزمة الأخيرة التي وقعت بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بإيقاف بعض رجال الأعمال والوزراء السعوديين، بظلالها على أداء وحركة بعض الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.وتأثرت بعض الأسهم المقيدة بشكل سلبي

مراكز بحوث: انتشار الاعتقالات يزيد المخاوف بشأن الاستثمارات السعودية في مصر

مصطفى طلعت:

ألقت الأزمة الأخيرة التي وقعت بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بإيقاف بعض رجال الأعمال والوزراء السعوديين، بظلالها على أداء وحركة بعض الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

وتأثرت بعض الأسهم المقيدة بشكل سلبي لإرتباطها برجال أعمال مصريين يمتلكون مشروعات مشتركة مع مستثمرين سعوديين، بالإضافة إلى المساهمات السعودية الفردية في بعض الشركات المحلية المقيدة.

وبختام التعاملات، هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.95% إلى 14183 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.63 %، إلى 784 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% إلى 1764 نقطة.

وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية، التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أوقفت مساء أمس، 11 أميرا من بينهم الأمير الوليد بن طلال وصالح كامل ووليد الإبراهيم وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، وذلك في حملة لمكافحة الفساد، حسبما ذكرته بيانات رسمية سعودية.

وبنظرة سريعة على حركة الأسهم المرتبطة برجال أعمال سعوديين، يلاحظ انخفاض في أسهم بنك البركة مصر وطلعت مصطفى والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتراجع سهم طلعت مصطفى القابضة، مع نهاية تداولات اليوم، بنسبة 2.78% إلى 9.45 جنيه، وسط تداولات مرتفعة بلغت 87.8 مليون جنيه، متجاهلا نتائج الأعمال القوية للشركة المعلنة صباح اليوم

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وتضم استثمارات الوليد مع مجموعة طلعت مصطفى توسعة فندق فورسيزون شرم الشيخ، وتدشين فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار.

وهبط سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 4.78% إلى 6.5 جنيه، بسبب تبعية قنوات A.R.T لرجل الأعمال السعودي صالح كامل، وأيضا لتبعية قنوات M.B.C لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم.

وإلى ذلك، هبط سهم بنك البركة بنسبة 6.8% إلى 12.86 جنيه، بعد إيقاف رجل الأعمال الشيخ صالح كامل صاحب مجموعة البركة المصرفية، التي تمتلك 73.6% من أسهم بنك البركة مصر.

وقالت مراكز بحوث إن انتشار هذه الاعتقالات يمكن أن يزيد المخاوف في مصر فيما يتعلَق بالاستثمارات السعودية التي تم توقيعها في مصر، خاصة الاستثمارت الضخمة المعلن عنها مؤخراً مع الوليد بن طلال، والتي كانت آخرها الإعلان عن التوسع في منتجع فور سيزونز في شرم الشيخ باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وأوضحت مراكز البحوث أن أي تأثير محتمل على الأوضاع في مصر، إن وجد، سيُقتصر على النشاط التجاري، ولن يمتد إلى الوضع العام، لكن في حال تصاعد المشهد، قد يؤثر على أسهم شركات في مصر ولديها مشاريع حالية في السعودية.

وقالت بحوث شركة “فاروس” القابضة للاستثمارات إن مشهد الاقتصاد الكلي في مصر لا يرتبط بتطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي، (أو السعودية)، حيث تقتصر المساعدات التي تحصل عليها مصر من دول الخليج على بعض الودائع لدى البنك المركزي.

وأوضحت “فاروس” أن القضية الحقيقية تتمركز حول الاستثمارات السعودية في مصر، والعلاقة بين بعض رجال الأعمال المعتقلين ومشاريعهم أو أنشطتهم في مصر.

ورأت أن أي تأثير محتمل على الأوضاع في مصر، إن وجد، سيُقتصر على النشاط التجاري، ولن يمتد إلى الوضع العام، لكن في حال تصاعد المشهد، قد يؤثر على أسهم شركات في مصر ولديها مشاريع حالية في السعودية.

من جانبها، أكدت بحوث شركة “سيجما” القابضة للإستثمارات المالية، أن انتشار هذه الاعتقالات يمكن أن يزيد المخاوف في مصر فيما يتعلَق بالاستثمارات السعودية التي تم توقيعها في مصر.

وأشارت إلى أن أن هناك حاليا استثمارات ضخمة يجري تنفيذها بالاشتراك مع الوليد بن طلال، ومن الأمثلة على هذه الاستثمارات التعاون الأخير بين الوليد بن طلال مع مجموعة طلعت مصطفى للتوسع في منتجع فور سيزونز في شرم الشيخ باستثمارات قيمتها 800 مليون دولار.

وتشمل صلاحيات لجنة الوقف القدرة على تتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تصفيتها نيابة عن أفراد أو كيانات، إلى جانب الحق في اتخاذ أية إجراءات وقائية لحين إحالة القضايا إلى السلطات القضائية المختصة.

