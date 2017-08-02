قرارات الإصلاح تدخل بالاقتصاد لمرحلة التعافي.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 2 أغسطس.أخبار مصر:* مواصلة تنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية.* تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس بمؤتمر الشباب: توقيع عقد مخطط مشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى.* مجلس الوزراء: الأحد ٦ أغسطس يوم عمل.*&laqu

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء 2 أغسطس.



أخبار مصر:

* مواصلة تنفيذ مشروعات المدن والمجتمعات الذكية.

* تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس بمؤتمر الشباب: توقيع عقد مخطط مشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالى الغربى.

* مجلس الوزراء: الأحد ٦ أغسطس يوم عمل.

*«سادسة» سنة نقل عادية.. و«شهادة مصر» بديلا عن الثانوية العامة.

*المتحدث العسكرى :تفجير عبوة ناسفة وتدمير وكر للعناصر الإرهابية بسيناء.

*مدبولى يسلم 100 وحدة «إسكان اجتماعي» ببني سويف.

*قطر تشكو دول الخليج فى منظمة التجارة العالمية بعد فشلها فى تسييس ملف «الإيكاو».

*الليلة.. الأهلى بقوته الضاربة يواجه الفيصلى فى البطولة العربية.

*البدرى يبحث عن رد الاعتبار.. وزعيم الأردن يخشى من «الشكل الجديد».

الأهرام



* شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء 4 عقود استثمارية جديدة.. وتسويات لشركتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

* خلال لقائه برئيس «إينى» الإيطالية ..إسماعيل يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية.

* لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين ..بدء فعاليات التدريب المصرى ــ اليونانى «ميدوزا 2017».

* بعد قرار تعيينه رئيسا لجامعة القاهرة..الخشت: أتطلع لدخول الجامعة «عصر الجيل الثالث».

* اليوم الأول للتحويل بين الكليات..20 ألف طالب سجلوا رغباتهم وقبول الطلبات مستمر حتى مساء غد.

* بدء تنسيق الدبلومات الفنية منتصف الشهر الحالى بحد أدنى 60%.

* تمكين الشباب على جميع الأصعدة.. أولى خطوات الحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

* سلامة وقطان يؤكدان عمق العلاقات بين مصر والسعودية.

* المحكمة الدستورية العليا:تفويض المحافظ فى تحديد رسوم النظافة «غير دستورى».

* 9 أغسطس أولى رحلات نقل الحجاج.

* بالتعاون مع روسيا 30 باحثا جديدا لبرنامج الطاقة النووية.

* شقق بالعاصمة الإدارية ومكاتب بالمدن الجديدة لخدمة العاملين بالخارج.

* تطوير «الأقصر الدولى» يتوقف بسبب الاعتمادات والمشكلات الفنية.

* معلومات الوزراء: لا صحة لإخلاء الحكومة 7 آلاف منزل بأسوان.

* لجنة لحصر المصانع غير المرخصة بسوهاج.

*152موقعا لتجميع قش الأرز .. والأقمار الصناعية تراقب.

*رئيس جديد لـ «القومية للأسمنت».. وخطة عاجلة للهيكلة.

*البورصة تجرى تعديلات على قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية.

* مشروع بولندى لإنتاج الجرارات الزراعية برأسمال 100 مليون دولار.

*استراتيجية لزيادة صادرات المستلزمات الطبية إلى مليار دولار خلال 3 سنوات.

*رئيس الزمالك يخطط لشطب أحمد سليمان بسبب حواره مع «الأهرام»!.

*اتحاد اليد يرفع «أصوات» الجمعية العمومية إلى 87 ناديا.

الجمهورية

*الرئيس في اجتماعه مع وزير الاتصالات: مناطق تكنولوجية متخصصة بالمحافظات.

* قرارات الإصلاح تدخل بالاقتصاد لمرحلة “التعافي”.

* لأول مرة.. احتياطي النقد الأجنبي يعود لما قبل 2011.. ويتخطى حاجز ال 36 مليار دولار.

* في بداية رئاستها لمجلس الأمن.. للمرة الثانية ..القاهرة تطرح مبادرة.. لمنع وصول السلاح للإرهابيين.

* مصر لا تعارض قيام مشروعات أوروبية علي النيل.. بشرط المنفعة المشتركة.

* الهيئة تواصل رصد الفساد في الجولة الثانية علي المحافظات خلال شهر .

* الرقابة الإدارية تكشف “نفايات الموت” بالمستشفيات.

* التنفيذ خلال عام .. والتكلفة 180 مليون جنيه وضع حجر الأساس ل” سوق التونسي”.

* “مدبولي” ومحافظ بني سويف يسلمان “شقق” الإسكان الاجتماعي.

*”معلومات الوزراء” يُكذَب المواقع الإلكترونية ..لحوم “المجمعات” خالية من دهن الخنزير .. ولا زيادة في سعر “الرغيف”.

* في أحدث تقرير للحالة البيئية بمصر نوعية الهواء تحسنت.. وتلوث النيل في “حدود المسموح”.

* “محلب” يجتمع بمسئولي مشروع تطهير وتطوير بحيرة المنزلة ببورسعيد.

* وزير الري في اجتماع لجنة إيراد النيل: السد العالي جاهز لاستقبال الفيضان.

* نظام جديد لإحكام الرقابة علي المجمعات الاستهلاكية..ربط الكتروني لمراقبة التداول وتوافر السلع الغذائية بالمخازن.

* 5.151 مليار جنيه أذون وسندات خزانة تطرحها “المالية” الشهر الجاري.

* صحوة زملكاوية.. استعداداً للبورسعيدية.

* الأرجنتيني “نوفو” يدخل دائرة اهتمام البيت الأبيض.