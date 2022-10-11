قرابة 191 صفقة.. ملخص ما حدث في ميركاتو الصيف داخل الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، رسميًا إغلاق باب القيد للانتقالات الصيفية للأندية المصرية في الدوري الممتاز للموسم الكُروي الجديد 2022–2023، ليسدل الستار على ميركاتو الصيف، والذي لم تنته إثارته حتى الدقائق الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات.

وكان اتحاد الكرة قد فتح باب القيد للانتقالات الصيفية في الدوري الممتاز يوم 1 سبتمبر الماضي، وأعلن استمرار فترة القيد الأولى حتى أمس الإثنين 10 أكتوبر.

18 نادِ داخل الدوري الممتاز استطاعوا حسم قرابة 191 صفقة ما بين بيع نهائي بين الأندية وأخرى إعارات بأحقية شراء أو حتى نهاية الموسم المقرر انطلاقه في منتصف الشهر الجاري.

وخلال هذا التقرير نستعرض جميع الانتقالات التي أبرمتها الأنديـة خلال الـ40 يومًا الماضية:

النادي الأهلي

البداية مع النادي الأهلي، والذي استطاع مجلس إدارته بقيادة محمود الخطيب، في حسم نحو 5 صفقات (واحدة أجنبية – 4 محليين) كان أبرزها على الإطلاق هو انتقال البرازيلي برونو سافيو، لاعب بوليفار البوليفي إلى القلعة الحمراء مقابل مليون ونصف دولار، أي ما يعادل نحو 30 مليون جنيه مصري.

وحسم الأهلي صفقة شادي حسين، مهاجم سيراميكا كليوبترا، إضافة إلى مصطفى سعد الشهير بـ”ميسي”، قبل أن ينجح في ضم كل من كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان من وادي دجلة.

نادي الزمالك

بعد إيقاف القيد لفترتين متتاليتين بسبب أزمات مالية ومستحقات متأخرة للاعبين سابقين، عاد مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، لتدعيم كافة مراكز القلعة البيضاء، في ميركاتو يُعد من الأفضل في تاريخ ميت عقبة.

ونجح الزمالك في التعاقد مع السنغالي إبراهيما نداي قادمًا من لوزيرن السويسري مقابل 850 ألف يورو، بما يعادل نحو 17 مليون جنيه مصري، حسبما أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة.

كما استغل الزمالك انتهاء عقد المغربي زكريا الوردي مع ناديه السابق الرجاء، لينجح في التوقيع معه في صفقة انتقال حُر، كذلك أحمد أيمن منصور، قادمًا من نادي بيراميدز، إلا أن الأخير رحل عن الفريق بسبب موقفه من التجنيد.

ولم يكتفي الزمالك بتدعيم الخطوط الأمامية والخلفية فقط، بل أنه وبعد رحيل كلًا من محمود جنش وأبوجبل إلى كل من فيوتشر والبنك الأهلي، تمكن مجلس إدارة الزمالك من استعادة حارسه الشاب محمد صبحي بعد قطع إعارته لنادي فاركو.

ومن طلائع الجيش، حسم الزمالك صفقتي مصطفى الزناري وعمرو السيسي لصالحه، خاصًة وأن الأخير انتهت كافة أوراق انتقاله إلى القلعة البيضاء مع الدقائق الأخيرة من الميركاتو.

كما ضم الزمالك كل من نبيل عماد دونجا وعمر جابر من بيراميدز، وتعاقد مع البنيني سامسون اكينيولا قادمًا من كاراكاس الفنزويلي مقابل 900 ألف دولار أي ما يوزاي 18 مليون جنيه مصري.

واختتم الزمالك قائمة التعاقدات في اللحظات الأخيرة بضم كل من يوسف حسن قادمًا من وادي دجلة، والصفقة التي كانت على وشك انتقالها إلى الأهلي قبل أن يغير مساره إلى الزمالك وهو مصطفى شلبي لاعب إنبي.

نادي بيراميدز

استقدم بيراميدز لاعب الزمالك السابق والتعاون السعودي، مصطفى فتحي، لتدعيم الجناح الأيمن في صفوفه، إلى جانب كريم حافظ من مالاتيالا سبور التركي، والمغربي محمد الشيبي قادمًا من الجيش الملكي المغربي، إلى جانب محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الإسماعيلي وعبدالرحمن جودة.

نادي الإسماعيلي

بعد موسم شاق ونتائج أكثر من سيئة كادت أن تطيح بأحد أكبر القلاع الرياضية في مصر نحو دوري المظاليم، استطاع الإسماعيلي استعادت زمام الأمور بقيادة مجلس إدارته والاستمرار في بطولة الدوري الممتاز، والتعاقد مع مديرًا فنيًا بحجم جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي صاحب لقب كأس الكونفدرالية.

جاريدو استقر خلال ميركاتو الصيف على عدة صفقات مميزة لدعم الدراويش بها، جاءت كالتالي: صالح جمعة وباسم مرسي وأحمد محسن ومحمد محسن قادمين من سيراميكا كليوبترا، حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق ولكن في صفقة انتقال حُر.

إلى جانب الغاني ياو أنور من كوتوكو الغاني، والتونسي نور الزمان الزموري وفراس شواط قادمين من نادي الصفاقسي، ومحمود شبراوي من الجونة، وكريم عرفات من فيوتشر والإيفواري عبد القادر كوليبالي من كورهوجو الإيفواري ومحمد خليفة.

نادي طلائع الجيش

حصل طلائع الجيش على محمود وحيد والعربي بدر من الأهلي، وأحمد أيمن منصور الذي سيلعب في صفوف الجيش بسبب موقفه من التجنيد، وخالد قمر وإسلام محارب وكريم طارق من الجونة، ومحمد شريف حتحوت من إنبي، ومحمد فتح الله من غزل المحلة، ومصطفى الخواجة من سموحة، محمد سمير من المقاولون العرب، أحمد متعب من إيسترن كومباني، جلال الشرقاوي من دمنهور.

نادي فيوتشر

تعاقد نادي فيوتشر صاحب المركز الرابع في المسابقة المنتهية، مع مهند لاشين وعلي الفيل من طلائع الجيش، إلى جانب الحصول على خدمات كل من: هشام حافظ، علي زعزع، أحمد يحيى، عبدالله ياسين، عمر السعيد، هشام بلحة، مودي شلاطة والغيني حاجي باري.

نادي سـموحة

وقع سموحة مع كل من النيجيري جونيور أجايي قادمًا من النصر الليبي، والفلسطيني محمد رشيد من بيرسيب الإندونيسي، المصري القطري أحمد عبد الحي عيسى من الخريطيات القطري، أحمد السعدني من البنك الأهلي، أحمد حامد شوشة من المصري، أحمد عبد العزيز من إنبي، إسلام كانو من بتروجت، محمود الملك من أبوقير للأسمدة، أحمد حسين من النصر، محمد عصام من لافينا، بسام وليد من وادي دجلة.

إلى جانب كل من: إسلام نبيل، أحمد مصطفى، أحمد عبدالرسول، محمود شبانة والغاني بنجامين بواتينج

البنك الأهلي

خطف البنك الأهلي خدمات محمد أبو جبل بعد نهاية عقده مع الزمالك، إلى جانب كل من إسامة فيصل وإسلام جابر وحمدي علاء، كما تعاقد مع أحمد توفيق قادمًا من بيراميدز، ومحمود الجزار من الجونة وأدهم حامد من النصر.

إنـبـي

انهى النادي البترولي صفقة النيجيري جوزيف أتولي وأحمد أمين أوفا قادمين من سيراميكا كليوباترا، إضافة إلى ناصر مودي من إيسترن كومباني،أحمد صبيحة ورمضان مصطفى من مصر للمقاصة، سيف الخشاب من سبورتنج، أحمد خليل كالوشا من النصر، صلاح زايد من دكرنس، علي أبو طالب أوسكار من دمنهور، وعماد ميهوب ومحمد عبد العاطي.

سيراميكا كليوبترا

عدة صفقات مميزة أبرماها النادي الصاعد حديثًا الموسم المنصرم في الدوري الممتاز، جاء أبرزها صلاح محسن، مهاجم الأهلي، إلى جانب كل من: أحمد القرموطي، عبدالرحمن السكران، النيجيري جون إيبوكا محمود عبد الحفيظ زلاكة، أحمد ياسر ريان، أحمد رمضان بيكهام، محمد شكري، أحمد هاني، رجب نبيل، محمد ناصف، عمرو محمود قلاوة، محمد عادل، محمد بسام، محمد متولي كناريا وجاستن ارثر.

المقاولون العـرب

جاءت تعاقدات المقاولون العرب كالتالي: الأوغندي جوزيف أوشايا من مازيمبي الكونغولي – محمد رزق من الجونة – عبد الله محمود من سيراميكا كليوباترا – أحمد عيد تمساح من سموحة – محمود فهمي من مصر للمقاصة – سيف العجوز – أحمد علاء – لؤي وائل – محمد شوقي غريب – عمر سافيولا – فادي فريد – محمد محسن ليلة – التنزانى عيسى أبوشى.

الاتحاد السكندري

المهدي سليمان من بيراميدز – أحمد سيد غريب من الأهلي – خالد صبحي من سيراميكا كليوباترا – ناصر ناصر من الجونة – إبراهيم حسن – محمود عبد العزيز – محمود علاء من الزمالك – إسلام عبد النعيم من الجونة – الفلسطيني محمد صالح من القناة – أحمد عيد من الأوليمبي – النيجيري اوستن اموتو من المصري.

المصـري

محمود جاد من إنبي – مروان حمدي من الزمالك – الجزائري عبد الرحيم دغموم من وفاق سطيف – الجزائري عماد الدين بوبكر من الوداد المغربي – النيجيري أنتوني أوكبوتو من قطر القطري – الكاميروني فرانك إيتوجا من كوتوكو الغاني – حسين السيد من بيراميدز – محمد دبش من البنك الأهلي – عمرو سعداوي من الجونة – عمرو طارق.

غزل المحلة

مسعد عوض من وادي دجلة – عبد الله بحر من وادي دجلة – محمد مجدي من الاتحاد السكندري – كريم مصطفى – النيجيري جابريل أورك – التنزاني آدم سالميا – صلاح ريكو – أحمد ميهوب – محمود صابر – ميدو جابر.

أسـوان

الجابوني ماليك إيفونا من بيليكان الجابوني – المغربي أحمد بلحاج من إنتر كلوب الأندوري – الليبي محمود بن والي من النصر الليبي – محمود صابر من سيراميكا كليوباترا – جمال السعيد من سيراميكا كليوباترا – عبدالرحمن العشري من إنبي – صابر الشيمي من إيسترن كومباني – ميدو مصطفى من البنك الأهلي – محمد حمدي زكي في صفقة انتقال حر – إسلام صلاح من المصري – محمود عبد الحكيم من الداخلية – يوسف أحمد حسن من بورتو السويس – إبراهيم عايش من وادي دجلة – محمد شيكا من بتروجت – ميدو العطار من النصر – عماد فتحي من المقاولون – الانجولي ديلسون كاموني من لوبيتو الانجولي – رفائيل اياجوا من لوبي ستارز النيجيري.

الداخلية

أحمد طارق سليمان من مصر للمقاصة – حسين رجب من المصري – مصطفى فوزي من الأهلي – محمد مجدي من الإسماعيلي – محمد رمضان من الإنتاج الحربي – محمود منصور من بتروجت

حـرس الحدود

أحمد شديد قناوي من المصري – عماد السيد من الجونة – أحمد داوودا من المقاولون العرب – مصطفى جمال من إنبي – مدحت فقوسة من الإسماعيلي – وجيه عبد الحكيم من الإسماعيلي – أحمد أيمن من الإسماعيلي – الفلسطيني محمد درويش من هلال القدس الفلسطيني – أحمد عامر من الجونة – محمود صالح من أسوان – أحمد السباعي من الداخلية – إسلام جابر من الإنتاج الحربي.

فـاركـو

يُعد فاركو الفريق الوحيد في مسابقة الدوري المصري، الذي لم يُبرم أي تعاقدات خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بمنعه من القيد بعد أزمة اللاعب سيف تيرى مع المريخ السوداني.

حيث رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي فاركو بشأن المهاجم السوداني سيف تيري، ضد قرارات لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكدت المحكمة الرياضية قرار فيفا بتغريم سيف تيري 500 ألف دولار أمريكي لصالح نادي المريخ السوداني، كما تم إيقاف تيري 4 أشهر عن ممارسة كرة القدم لخرقه عقده مع المريخ، وتلقى فاركو عقوبة بدوره بإيقافه عن قيد اللاعبين لفترتي انتقالات مقبلتين.

كما قررت المحكمة الرياضية إلزام نادي فاركو بتسديد 500 فرانك سويسري رسوم الإجراءات لنظيره المريخ، و500 فرانك سويسري أخرى يسددها سيف تيري.