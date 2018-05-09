قراءة موضوعية فى محاكمة عبد الحافظ

■ مسئول بارز بسوق المال: تم تعزيز محفظة «الأوقاف» بأسهم ارتفعت %115 خلال عدة أشهر ■ مصادر: رئيس الهيئة له سلطة مطلقة فى التصرف والخلاف إجرائى ولا يتعلق بالذمة المالية أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت فى سابقة نادرة، يواجه د. أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المقال، اتهامات بمخال

■ مسئول بارز بسوق المال: تم تعزيز محفظة «الأوقاف» بأسهم ارتفعت %115 خلال عدة أشهر

■ مصادر: رئيس الهيئة له سلطة مطلقة فى التصرف والخلاف إجرائى ولا يتعلق بالذمة المالية

أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت



فى سابقة نادرة، يواجه د. أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المقال، اتهامات بمخالفات إجرائية تتعلق ببيع أسهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير و الإسكان، قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه منذ أيام، الأمر الذى طرح تساؤلا جوهريا حول ما إذا كان «عبد الحافظ» قد أخطأ فعلا بإتمام هذه الصفقة، أم أنه اقتنص فرصة استثمارية من شأنها رفع إيرادات «الهيئة».

و تعود الأزمة إلى قيام «عبد الحافظ» بتقليص حصة هيئة الأوقاف فى بنك التعمير والإسكان من 11.43 إلى %5.03 عبر بيع 8.09 مليون سهم بسعر 50 جنيها، وحصيلة إجمالية 404.9 مليون جنيه، منتصف يناير الماضى، وتم إسناد عملية البيع لشركة سمسرة بالأمر المباشر دون إجراء مناقصة، وهى «بلتون» لتداول الأوراق المالية.

وأعقب ذلك قيام د. مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإحالة ملف صفقة بيع أسهم بنك التعمير و شراء أخرى بالأمر المباشر إلى النائب العام، حسبما صرح الشيخ جابر طايع، رئيس مجلس وكلاء الأوقاف، مشيرا إلى أن الوزير قرر مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية للتحقيق فى واقعة البيع دون العرض على مجلس إدارة الهيئة، أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار بالهيئة.

ثم ترددت اتهامات تتعلق بعدم إجراء مناقصة لاختيار سمسار الصفقة، فضلا عن التشكيك فى الجدوى الاستثمارية من البيع فى ظل اقتراب توزيع أرباح لأسهم البنك، و فى هذا التقرير تسعى «المال» إلى تحليل الأمر بشكل محايد وعقلانى، للوقوف على منطقية تلك الاتهامات، عبر التواصل مع مجموعة من صناع القرار و الخبراء.

ويرى مسئول بارز فى سوق المال، أن القانون يتيح لرئيس هيئة الأوقاف التصرف فى محافظ الأوراق المالية أو السيولة، طالمًا لا ترتبط بوقف قائم، وله سلطة مطلقة فى ذلك باعتباره مديرًا لها.

وأشار المسئول، الذى رفض الكشف عن هويته، إلى أن الأزمة كلها تتعلق بمخالفات إجرائية، و لا توجد اتهامات مالية صريحة لعبد الحافظ.

وحول إسناد صفقة البيع لشركة سمسرة بالأمر المباشر، قال المسئول إنه ليس من المنطقى أبدا إجراء مناقصة و فض مظاريف لتنفيذ عملية بيع أسهم تتغير أسعارها لحظيا على شاشات التداول، فهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا قد تضيع خلاله فرصة استثمارية محتملة.

وكشف عن قيام «عبد الحافظ» بتعزيز محفظة الأوراق المالية للهيئة عبر الاكتتاب فى طرحى «بى إنفستمنتس» للاستثمارات المالية القابضة و «ابن سينا فارما» للأدوية، علما بأن السهمين حققا نسب صعود بنحو 24 و %115 منذ الطرح، مقابل بيع سهم بنك التعمير و الإسكان الذى صعد بنسبة %8 فقط منذ صفقة البيع.

وحسب شاشات تداول البورصة، ارتفع سهم ابن سينا، الذى بدأ التداول عليه فى ديسمبر 2017، واشترت فيه الهيئة بما قيمته 100 مليون جنيه، بنسبة %115 ليسجل 12.4 جنيه، مقابل سعر الطرح 5.8 جنيه.

أما سهم «بى إنفستمنتس» والذى اكتتبت الهيئة فيه بنحو 100 مليون جنيه أيضا فقد ارتفع %24، ليصل إلى 13.31 جنيه للسهم، مقابل سعر الطرح البالغ 10.75 جنيه، فى حين صعد سهم بنك التعمير و الإسكان بنسبة %8 منذ صفقة البيع التى تمت منتصف يناير الماضى ليصل 54 جنيها، مقارنة بـ 50 جنيها لسعر البيع.

ويرى محلل مالى بأحد بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية، أن نسبة صعود سهم بنك التعمير والإسكان، تعتبر ضعيفة إذا ما قورنت بالأسهم المماثلة فى القطاع، والتى ارتفعت بمعدلات تتجاوز %30 منذ بداية العام الحالى، ومن بينها التجارى الدولى و البركة مصر.

وحسب مدير استثمار بأحد البنوك الاستثمارية الكبرى العاملة فى السوق المحلية، فإن التداولات الضعيفة على أسهم بنك التعمير والتى بلغت 14.3 مليون ورقة مالية فقط منذ بداية العام، تدفع أى مستثمر إلى البحث عن فرص استثمارية أكثر ربحية.

ويؤكد أن الهيئة تعتبر مدير استثمار لمال «الأوقاف» وبالتالى تحتاج بين وقت وآخر إلى تسييل أجزاء من المحافظ لشراء أسهم أكثر ربحية وتحقيق التنوع وتوزيع المخاطر، مضيفا: «الأصول لا تصلح للحفظ فى الأدراج».

وحول ما تردد عن خسارة الهيئة قيمة التوزيعات الخاصة ببنك التعمير بسبب تنفيذ صفقة البيع قبل صرفها، قال مدير الاستثمار إن السهم كان محملا بكوبون بقيمة 1.8 جنيه، بدون حساب الضرائب البالغة %15، ومن ثم فقيمته ليست كبيرة، مما يعنى أنه لم يكن مرشحا لتحقيق مكاسب كبيرة على غرار نظائره بالقطاع.

فى سياق متصل، استنكر مسئول رقابى سابق الاتهام الموجه لعبد الحفيظ فيما يتعلق ببيعه لأسهم البنك رغم الإعلان عن التوزيعات النقدية، موضحًا: كل الأسهم المقيدة تحدث عليها عمليات بيع طبيعية قبل وأثناء التوزيع، متسائلًا : هل يتوقف العملاء عن البيع والشراء فى حال الإعلان عن التوزيعات؟

أليس هناك شئ يسمى السعر متضمنًا الكوبون؟ وأن السعر قد يكون مناسبًا؟

وقال محلل مالى بالسوق، إنه رغم الأداء القوى لبنك التعمير على صعيد نتائج الأعمال فإن حركة السهم ضعيفة للغاية ويحجم المستثمرون الأجانب عن الشراء فيه، موضحا أنه من حق العميل التخارج وإعادة ضخ السيولة فى أسهم نشطة.

وعلمت «المال» أن «عبد الحافظ» كان قد طالب خلال فترة سابقة بتعديل تشريعى يسمح بزيادة الحصة التى تحصل عليها الهيئة من الإيرادات والبالغة حاليا %15 فقط، فى حين تم توريد %75 لوزارة الأوقاف، فيما يتم الاحتفاظ بـ %10 المتبقية لتنمية الموارد سنويا.

يشار إلى أن الهيئة حققت فى يونيو الماضى إيردات 984 مليون جنيه خلال العام الماضى ككل، لكنها حققت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى أكثر من 560 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتعدى إجمالى إيرادات الهيئة، أكثر من مليار جنيه نهاية يونيو المقبل بحسب تصريحات صحفية سابقة لعبدالحافظ.

وكشف «عبد الحافظ» – فى حوار سابق مع «المال» أن الهيئة كانت تعانى عجزا بالميزانية منذ 5 أعوام، وقدر فى العام المالى (2012/2013)، بنحو 53 مليون جنيه، وفى (2013/2014 ) وصل إلى 33 مليونا، ثم 67 مليونا فى (2014/2015)، و30 مليونا فى 2015(/2016)، وأخيرًا 40 مليونا فى العام المالى الماضى (2017/2016)، متوقعا تحقيق الهيئة فائضا خلال العام المالى الحالى.