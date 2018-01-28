قراءة منصفة لثورة يناير 2011

ربما من الواجب بعد مضى سبع سنوات عجاف أعقبت انتفاضة الجماهير الساخطة ضد نظام الحزب الحاكم فى يناير 2011.. انصاف هذه الثورة التى لم يكن بإمكان تنظيمات ملتبسة لها أچنداتها الخاصة أن تركب موجتها قبل أن تفرز قياداتها الوطنية بعد عامين على قيامها فى يوليو 2013، إلا أن أصداء التشويش الذى رافق بداياتها نظراً لتداخل تناقضات عديدة سبقت وواكبت مسيرتها الأولى- لا تزال باقية- تؤثر بالسلب على ضروراتها الوطنية أو مع ذلك فقد تمكنت توابع هذه الثورة الينايرية من إزاحة نظامين للحكم فى أقل من عامين، أولهما شمولى أوليجاركى.. والآخر فاشيستى دينى.. لا تزال تدعمهما دوائر داخلية وخارجية لها أهدافها المغايرة مع أولويات الغايات الوطنية العليا.. التى يفرض توقيتها تفاعلات وتحديات معقدة.. ولتكون الجماهير صاحبة الثورة ووقودها ومكوك أزماتها، وإنطلاقاتها بسيان.. لا تشارك بالجهد المطلوب فى تأسيس الأوضاع الجديدة لأسباب حقيقية أو مختلقة دعائياً تعوق مسيرتها سواء على المستوى المحلى أو لكى لا تصبح من بعد إسقاطها اثنين من أعتى النظم السلطوية فى العالم العربى.. نموذجاً يحتذى به الآخرون بأساليبها النهضوية.. ومنعاً للتفتيت الجارى بالمنطقة العربية على قدم وساق، باستثناء مصر- حتى الآن- التى تتعرض لمكائد خارجية بمساعدة فلول النظامين السابقين- الأوليجاركية الرأسمالية المعاصرة- بحسب التحليل الماركسى الغربى لثورة يناير «الممتدة»، إذ تطل الفلول بأذنابها من حين لآخر من «مزبلة التاريخ».. التى توقعت هذه الزاوية مصيرهما المحتوم إليها- الحزب الوطنى وجماعة الإخوان- فى مقال سابق 31 مايو 2009 بعنوان «كربلاء مصرية» انتقد خلالها اتفاقهما كممثلين للسلطة والمعارضة على إنجاح مرشح نقابى دون المستوى العلمى أو الأخلاقى، ليسقطا فى أقل من عامين إلى «مزبلة التاريخ»- بنص التعبير آنئذ- إلا أن أذنابهما يحاولون جاهدين الخروج منها لإحياء دورهما مجدداً من الأبواب الخلفية، الأمر الذى يمثل أكبر التحديات للحكام الجدد منذ 2014.. وهم فى سبيلهم لإنجاح جهود الإصلاح والتحديث.. وفى الانتقال بالبلاد من الشمولية إلى الديمقراطية ومن الحداثة إلى ما بعد الحداثة- بما فى ذلك تجديد وتنقية الخطاب الدينى- إذ إن قطار الثورة الذى انطلق فى يناير 2011 ماض فى طريقه ولا أحد يستطيع أن يوقفه، إذ يقول «عبدالناصر» فى هذا الصدد أكتوبر 1961، «إن الثورات الشعبية لا تعرف الإجازات، وإذا توقفت قبل بلوغ أهدافها فإنها لابد أن تنتكس وتجد نفسها مرغمة أمام أعدائها على أن تستسلم بما حصلت عليه من انتصارات مرحلية فى فترات النضال، ثم يتعين عليها بعد ذلك أن تبدأ الطريق الثورى من أوله».