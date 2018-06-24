قراءة متجددة للحرب في سيناء 1967

تجمعت الأسباب إلى جانب إسرائيل فى لحظة تاريخية مناسبة لمشروعها الصهيونى ذى الغايات العليا غير المحدودة، سواء على الصعد المحلية أو الإقليمية أو الدولية، لشن الحرب على مصر- ودول عربية- فى مثل هذا الشهر قبل نحو نصف قرن، إذ كانت العلاقات المصرية- الأميركية فى أدنى مستوياتها منذ مطلع الخمسينيات، إعلامياً وسياسياً واقتصادياً ومخابراتياً، كذلك كانت الحال بالنسبة للعلاقات بين مصر والعرب الذى كال بعضهم السخرية آنئذ من القيادة المصرية لاختبائها – بحسبهم – عن مواجهة إسرائيل.. وراء قوات الطوارئ الدولية المنتشرة فى سيناء منذ 1957، فيما تواجه كل من سوريا والأردن- وفقاً لقياداتهما الإعلامية والسياسية هجمات تعرضية من قبل إسرائيل، ذلك دون استثناء انشغال الجيش المصرى (نحو سبعين ألف جندي) فى اليمن على بعد آلاف الأميال- ولخمس سنوات متتالية- فى حرب بلا نصر- وضد خصوم قبلية وعربية وإقليمية (..) يتلقون مساعدات دولية لوجيستية، فى حين كان من الطبيعى للوحدات المصرية المقاتلة- فى ظل هذه الحرب الجبلية- ألا تلقى مهامها التدريبية الأساسية عن حرب الصحراء.. الاهتمام الكافى، ناهيك عن التداعيات السلبية لما كان يمثل ازدواجية السلطة بين القيادتين السياسية والعسكرية.. كان من الخطورة استمرارها دون حسم.. إلا من بعد أن سبق السيف العزل ذلك فيما كانت إسرائيل تعانى على الجانب الآخر.. مشاكل تتعلق بتراجعها الاقتصادى.. وزيادة معدلات الهجرة المضادة (%9) إلى تصاعد التوترات الاجتماعية والطائفية فى داخلها.. ما يدفع القيادة الإسرائيلية فى السعى للإقدام على خطوة بحجم حرب ناجحة ضد تخومها المعادية.. تعيد للدولة زهوها المتآكل.

فى سياق ما سبق من أسباب، استدرجت مصر للقيام بتحركات عسكرية أقرب إلى مظاهرة سياسية، ترافقت مع مطلبها فى منتصف مايو سحب القوات الدولية من شرم الشيخ (وغزة).. إلا أن أمين عام الأمم المتحدة «يوثانت» اشترط فى رفضه الانسحاب الجزئى.. أن يشمل مغادرة سيناء بأكملها، ولتنفتح فوهات الحرب على مصاريعها بين مصر وإسرائيل، وبانتظار الخطوط الاستراتيجية التى سوف تسمح بها أو لا تسمح كل من القوتين العظميين- لحليفتيهما- حيث كان موفد إسرائيل إلى واشنطن الدبلوماسى المخضرم «أبا إيبان» الذى عاد إلى بلاده بعد أن حصل على الضوء الأخضر بشن الحرب.. ذلك فيما كان مبعوث مصر إلى موسكو «العقيد بدران» الذى عاد إلى بلاده خالى الوفاض سوى من كلمات مرسلة فى المطار قبل مغادرته، ربما كانت تعبيراً من الروس عن تشككهم- فيما نقله عنهم مبعوثينا العسكريين إلى «فرونز» – عن نوايا مصرية محتملة لتخفيض مستوى العلاقات الثنائية بعد الانتهاء من بناء السد العالى.

على صعيد مواز، تراوحت توقعات المراقبين السياسيين والعسكريين فى مصر عن الحرب- حال قيامها- أنها سوف تقتصر على استيلاء إسرائيل على شرم الشيخ (وقطاع غزة) ما يمثل هزيمة محدودة لمصر.. ربما تترتب عليها متغيرات فى المناخ الداخلى والإقليمى، إلا أن إسرائيل وقد وجدت كل الظروف الدولية والعسكرية إلى جانبها، أبت ألا تهدر هذه الفرصة، لخلخلة كامل الدفاعات المصرية بتحركاتها العشوائية التى حيرت قادة الاستطلاع على الجانبين عن المقصود من ورائها- بحسب الفريق مرتجى وقتئذ- ومن ثم إلى تنفيذ ما درج عليه الاستراتيجيون العسكريون فى العالم عن «الاختراق- القطع- الحسم»، وما هى إلا بضع ساعات إلا وكانت الحرب قد انتهت من جانب واحد.. وقبل إطلاق طلقة رصاص من القوات المصرية التى لم تتوافر لها أى سبل لخوض حرب ندية، ولتحوز إسرائيل من ثم على نصر سريع لم تكن لتستحقه.. إذ ما هى إلا أيام واستأنفت الحرب مسارها فى «رأس العش».. وفى المعركة الجوية فى يوليو.. وبإغراق المدمرة إيلات فى أكتوبر 1967، قبل أن تبدأ «حرب الاستنزاف» فى العام التالى (عبور العشرات من دوريات الاستطلاع وخلف خطوط العدو.. إلى العمليات الخاصة.. وفى التصدى لغارات العمق.. إلخ، ما أجبر إسرائيل- وبوساطة أميركية – على القبول بوقف إطلاق النار أغسطس 1970، استعداداً لخوض حرب أكتوبر 1973التى تحققت، وعلى مدى ملحمة عسكرية دامت نحو ستة أعوام.. تضافرت معها معركة دبلوماسية مكثفة سطرتا متغيراً إيجابياً لمصر فى مسيرة الصراع العربى- الصهيونى غير المحدود.